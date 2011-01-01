Sanità, Pd "ospedali Asl TO4 strutture al limite"

"Infiltrazioni d'acqua nelle sale operatorie, controsoffitti crollati, impianti elettrici deteriorati, riscaldamenti malfunzionanti. È questa la fotografia, impietosa e inaccettabile, di molti presidi ospedalieri dell'ASL TO4, tra cui Chivasso, Ivrea e Ciriè. Una situazione che mette a rischio la sicurezza di pazienti e operatori sanitari e che mina la fiducia dei cittadini nella sanità pubblica. La Regione Piemonte non può continuare a ignorare l'emergenza". Lo dichiarano la presidente del gruppo Pd in Consiglio regionale, Gianna Pentenero, e il consigliere regionale del Pd, Alberto Avetta, che hanno presentato sull'argomento un'interrogazione. "Il Piano Arcuri, varato nel 2020 per il potenziamento delle terapie intensive e semintensive, - proseguono gli esponenti dem - prevedeva risorse pubbliche e obiettivi precisi. Eppure, a distanza di cinque anni, gli interventi risultano ampiamente disattesi. Non esiste un cronoprogramma aggiornato, né una mappatura ufficiale delle criticità. E l'Assessore alla Sanità continua ad annunciare investimenti senza fornire documenti vincolanti o strumenti di monitoraggio accessibili". Secondo il Partito democratico "la Regione deve assumersi le proprie responsabilità e garantire risposte certe, tempi definiti e tracciabilità delle risorse".