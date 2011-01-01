Uliano, pretendiamo che Stellantis aggiorni il piano industriale

"Stiamo pretendendo un incontro con l'amministratore delegato della Stellantis, Filosa. Pretendiamo un aggiornamento del piano industriale, perché rispetto a quello presentato non più tardi di qualche mese fa, dall'inizio dell'anno abbiamo visto una situazione in peggioramento". Lo ha detto il segretario generale nazionale della Fim Cisl, Ferdinando Uliano, intervenendo al Consiglio generale regionale del sindacato, che si è tenuto a Potenza nella sede intitolata da oggi al dirigente sindacale lucano Vittorio Verrascina. "Dobbiamo affrontare - ha aggiunto Uliano - temi strategici importanti di rafforzamento. Ad esempio a Melfi chiediamo di assegnare una nuova vettura, bisogna dare certezze a Cassino e allo stabilimento di Pomigliano d'Arco. La questione è aperta anche su Termoli, la cui produzione di batterie mette anche in sicurezza anche gli altri siti. Abbiamo partite molto importanti e sicuramente quella della contrattazione collettiva è un tema centrale, ma diventa strategica quella delle politiche industriali". E sulla questione dei rinnovi contrattuali, Uliano ha sottolineato che "per quanto riguarda Stellantis la partita è già stata chiusa, mentre con Federmeccanica abbiamo avuto due incontri nelle ultime due settimane e ne avremo un terzo questa settimana. Confidiamo di arrivare entro l'anno a una conclusione positiva per il settore metalmeccanici, che è il più grosso per il numero di dipendenti coinvolti. E' chiaro che la contrattazione è una partita che va di pari passo con la questione industriale". Infine sullo stabilimento lucano di Melfi, "siamo particolarmente attenti all'esito dei nuovi lanci produttivi. Siamo in procinto dal lancio della nuova Jeep Compass nelle due versioni ibrida ed elettrica e questo crea molta aspettativa perché i volumi sono molto bassi per uno stabilimento che nei primi sei mesi ha viaggiato a 19.000 modelli, mentre nei periodi floridi di Melfi si viaggiava a 150.000. E' chiaro che l'aspettativa è molto alta soprattutto per far ritornare Melfi allo stabilimento che era in grado di sviluppare volumi importanti e mettere in sicurezza l'occupazione diretta e quella dell'indotto. Oggi la situazione è particolarmente complessa perché gli occupati sono scesi dai 7.000 a circa 4.600, l'indotto è in particolare sofferenza per cui stiamo sollecitando sia la stessa Stellantis e sia la Regione e il Mimit perché dal nostro punto di vista bisogna prendersi in carico di queste importanti realtà", ha concluso il segretario della Fim.