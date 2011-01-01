CRONACA VERA

Università bloccate, traffico in tilt, occupati i binari: studenti e sindacati di base in piazza

Per la giornata di oggi proclamato lo sciopero generale in sostegno della popolazione della Striscia e della Global Sumud Flotilla. Coinvolti tutti i settori, dal trasporto pubblico locale alle ferrovie, dalla scuola alla sanità. Manifestazioni in 75 città - VIDEO

La giornata di sciopero generale indetto dai sindacati di base a sostegno di Gaza ha paralizzato Torino e diverse città del Piemonte, causando disagi significativi nei trasporti pubblici, nelle scuole superiori e nelle università. La protesta, parte di una mobilitazione nazionale che coinvolge settori come ferrovie, porti e servizi pubblici, ha visto migliaia di studenti, lavoratori e attivisti scendere in piazza sotto una pioggia incessante, bloccando strade, accessi a edifici pubblici e attività didattiche. L’obiettivo dichiarato è fermare la “complicità” italiana nel conflitto in corso a Gaza, ma l’impatto si è riversato anche sulla vita quotidiana di pendolari, studenti e cittadini.

Blocchi e lezioni sospese

A Torino la protesta è iniziata all’alba con il blocco degli ingressi del Campus Luigi Einaudi, il principale polo universitario della città che ospita le lezioni di giurisprudenza e scienze politiche. Dalle 7 del mattino, studenti e attivisti pro-Palestina hanno presidiato i cancelli, impedendo l’accesso alle aule e sospendendo le lezioni. “Fermiamo le scuole, fermiamo le città”, è il messaggio diffuso dai comitati studenteschi, che accusano il sistema educativo di essere “complice del genocidio” attraverso collaborazioni con istituzioni israeliane e programmi di alternanza scuola-lavoro in basi militari. Altri presidi sono stati organizzati in diverse scuole superiori torinesi, con studenti che hanno lasciato le aule per unirsi alle proteste. Alle 9:30, un corteo partito da piazza Arbarello si è diretto verso piazza Carlo Felice, antistante la stazione Porta Nuova, dove l’ingresso principale è stato chiuso per motivi di sicurezza. La piazza si è riempita di manifestanti, con striscioni che recitavano “Blocchiamo tutto a difesa della Palestina” (Usb) e “Non un euro per la guerra” (Cub). Da lì, il corteo universitario ha proseguito verso via Madama Cristina e via Po, bloccando il traffico nella Ztl. Da esso si sono staccati i manifestanti di "Torino per Gaza" (afferenti ai centri sociali) che hanno occupato i binari, sempre nei pressi del principale scalo ferroviario della città, mentre su Corso Vittorio Emanuele, all'altezza della fermata della Metro Re Umberto, gli attivisti di Ultima Generazione hanno realizzato un blocco stradale. Le strade del centro città si sono così trasformate in un groviglio di auto in coda, con automobilisti costretti a lunghe attese e deviazioni non sempre segnalate.

Alcuni attivisti partecipanti al corteo pro Palestina partito da piazza Carlo Felice a Torino, quando ha raggiunto piazza Graf, hanno bruciato la fotografia della premier Giorgia Meloni insieme a quella del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. “I popoli in lotta scrivono la storia, Intifada fino alla vittoria” hanno gridato i presenti. Sulle note di “Bella ciao” i manifestanti hanno acceso fumogeni tra applausi e cori. Davanti all’ex stabilimento Microtecnica alcuni manifestanti hanno preso la parola: “Stiamo bloccando porti e stazioni in solidarietà alla Palestina, alla Flotilla e contro il governo Meloni che non ha mai messo in discussione gli accordi economici con Israele”.

Il blocco di corso Vittorio a Torino

Protesta alessandrina

Anche ad Alessandria la mobilitazione studentesca ha avuto un impatto altrettanto significativo. Circa 100 studenti del liceo “Umberto Eco” hanno occupato piazza Matteotti, bloccando l’accesso alla sede scolastica nelle prime due ore di lezione. Una trentina di loro è rimasta in presidio fino alle 13, organizzando assemblee pubbliche. La protesta si è estesa ad altri istituti cittadini, con una decina di studenti del liceo scientifico “Galilei” e dell’Itis “Volta” che si sono uniti al blocco. Le attività didattiche in diverse scuole alessandrine sono state sospese o fortemente limitate, con genitori e insegnanti costretti a riorganizzare la giornata.

Trasporti nel caos

Lo sciopero ha colpito duramente il settore dei trasporti, creando disagi per migliaia di pendolari e viaggiatori. Dalle 00:00 di domenica 21 settembre alle 23:00 di lunedì 22, il personale del Gruppo Fs (Trenitalia, esclusa la Calabria), Italo e Trenord ha aderito alla protesta, portando a cancellazioni e ritardi su numerose tratte ferroviarie piemontesi. Stazioni come Torino Porta Nuova e Alessandria hanno registrato code di passeggeri disorientati, con tabelloni elettronici che segnalavano soppressioni di treni regionali e a lunga percorrenza. I servizi sostitutivi su gomma, dove previsti, non sono stati sufficienti a coprire la domanda, lasciando molti utenti a piedi. Nel trasporto pubblico locale, la situazione non è stata meno critica. A Torino, le consuete fasce di garanzia (generalmente dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00) non hanno evitato disagi, con possibili interruzioni dalle 8:45 alle 15:00 e dalle 18:00 fino a fine servizio. Le linee di bus, tram e metropolitana gestite da Gtt hanno subito ritardi e soppressioni, complicando gli spostamenti in città. La chiusura dell’ingresso principale di Porta Nuova, dovuta alla protesta in piazza Carlo Felice, ha ulteriormente congestionato i nodi di interscambio, con ripercussioni su chi doveva raggiungere il centro o le periferie. Anche il trasporto marittimo, pur meno rilevante in Piemonte, ha aderito allo sciopero con modalità variabili, causando ritardi nei collegamenti portuali che interessano la logistica regionale. I disagi si sono estesi ai servizi pubblici, con uffici e sportelli operativi a ranghi ridotti, e ai settori della sanità e della nettezza urbana, dove l’adesione allo sciopero ha rallentato le attività ordinarie.

Manifestanti sui binari a Porta Nuova

L’impatto sulla città

Le autorità hanno risposto alla mobilitazione con un rafforzamento delle misure di sicurezza. La questura di Torino ha disposto la chiusura temporanea di alcune strade del centro e l’impiego di agenti per monitorare i cortei e i presidi, evitando scontri o incidenti. La circolazione nel cuore di Torino è rimasta bloccata per ore, con ripercussioni su attività commerciali e uffici, specialmente nelle zone di via Po e via Madama Cristina. A Porta Nuova, la chiusura dell’ingresso principale ha costretto i viaggiatori a utilizzare accessi secondari, creando code e confusione. A livello regionale, altre città piemontesi come Cuneo e Novara hanno segnalato presidi e iniziative minori, ma l’epicentro della protesta rimane Torino, seguita da Alessandria. La pioggia battente ha complicato ulteriormente la gestione delle manifestazioni, con manifestanti e forze dell’ordine costretti a operare in condizioni difficili.

Inda nazionale

La giornata di sciopero in Piemonte si inserisce in un contesto di mobilitazione nazionale, con sit-in e cortei organizzati in altre grandi città come Roma, Milano, Bologna, Napoli, Genova, Firenze, Ancona, Bari e Palermo. La protesta, sostenuta da sindacati di base come Usb e Cub, punta a denunciare il ruolo dell’Italia nel conflitto israelo-palestinese, con particolare attenzione al blocco delle spedizioni di armi verso Israele e al supporto alla Global Sumud Flotilla, la missione umanitaria diretta a Gaza. Tuttavia per i cittadini piemontesi l’impatto più immediato è stato quello dei disagi: scuole chiuse, lezioni universitarie sospese, treni e bus cancellati e strade bloccate.