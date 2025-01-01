Edisu Piemonte, contributi per gli universitari disabili

Un contributo da 10mila euro per studenti universitari con disabilità gravissima. A promuoverlo è Edisu Piemonte, ente regionale per il diritto allo studio, che ha pubblicato un avviso per l'erogazione di assegni di cura forfettari del valore di 10mila euro ciascuno messi a disposizione dal ministero dell'Università e della Ricerca quale rimborso dei costi sostenuti per l'assistenza da parte di personale qualificato. La domanda, la cui modulistica è pubblicata sul sito di Edisu Piemonte, potrà essere inviata a partire dal 22 settembre e fino alle ore 12 del 15 ottobre 2025. Per la presidente di Edisu Piemonte, Roberta Piano: "La partecipazione al bando riconferma la nostra sollecitudine a sfruttare ogni opportunità per l'effettiva fruizione del diritto allo studio nella sua dimensione universalistica e inclusiva". Per Elena Chiorino, vicepresidente della Regione Piemonte e assessora al Diritto allo Studio Universitario, "Il diritto allo studio deve essere realmente accessibile a tutti, senza eccezioni. Questo contributo rappresenta un sostegno concreto agli studenti con disabilità gravissima e alle loro famiglie, affinché nessuno sia costretto a rinunciare al proprio percorso universitario a causa delle difficoltà quotidiane. Investire sull'inclusione significa investire sul futuro, sul talento e sul libero accesso allo studio dei nostri giovani, che sono una risorsa preziosa per la Nazione".