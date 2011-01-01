Lo Russo con ambasciatrice India, favorire incontro con Tata

Il sindaco di Torino Stefano Lo Russo ha ricevuto oggi a Palazzo Civico l'ambasciatrice dell'India in Italia Vani Rao, insieme al console generale d'India a Milano, Lavanya Kumar, e al console per gli Affari comunitari d'India a Milano, Aul Chauhan. Un incontro che ha avuto al centro i temi dell'industria e alta formazione universitaria e durante il quale il primo cittadino, alla luce della recente acquisizione di Iveco da parte del gruppo indiano Tata, ha sottolineato l'attenzione della Città su questo tema, ribadendo il desiderio di incontrare al più presto i vertici dell'azienda. Dal canto suo l'ambasciatrice ha confermato la volontà dell'azienda indiana di investire in una strategia di sviluppo che coinvolga il territorio e, a fronte della richiesta del sindaco di un incontro con i vertici Tata, si è detta disponibile a lavorare attivamente per favorirne la realizzazione. "Torino e la sua area metropolitana hanno una forte tradizione industriale che lavoriamo per tutelare e rilanciare", ha affermato Lo Russo, sottolineando che "seguiamo con la massima attenzione gli sviluppi di questa operazione e ci faremo parte attiva in tutte le sedi istituzionali per verificare strategie industriali orientate al futuro, che possano garantire la continuità dei livelli occupazionali, la salvaguardia delle competenze, l'innovazione e le ricadute positive sull'indotto e sul tessuto produttivo locale". In tema di formazione il sindaco ha ricordato poi la significativa rappresentanza di studenti universitari indiani a Torino, rilevando che "i rapporti con l'India assumono un valore sempre più rilevante e, anche alla luce dei recenti fatti industriali, il loro rafforzamento sarà ancora più importante per il futuro. Torino e la sua area metropolitana, le sue imprese, i suoi atenei e il suo sistema culturale - ha concluso - possono davvero rappresentare un valore aggiunto a livello internazionale".