LA SACRA FAMIGLIA

Plusvalenze Juventus, Agnelli e gli ex vertici patteggiano

L'ex presidente del club bianconero concorda una pena a un anno e otto mesi, un anno e due mesi per l'ex vicepresidente Nedved e un anno e sei mesi per l'ex Ds Paratici. Non luogo a procedere per l'ex ad Arrivabene

Si chiude un capitolo dell’inchiesta Prisma sulla gestione finanziaria della Juventus, con il via libera del gup di Roma, Anna Maria Gavoni, ai patteggiamenti per gli ex vertici del club bianconero accusati di presunte irregolarità legate a plusvalenze nella compravendita di calciatori. Le pene, tutte sospese, riguardano figure di spicco della storia recente del club come Andrea Agnelli, Pavel Nedved e Fabio Paratici, mentre per l’ex amministratore delegato Maurizio Arrivabene è stato disposto il non luogo a procedere.

Le condanne

Nel dettaglio, il gup ha ratificato le pene concordate: un anno e otto mesi per l’ex presidente Andrea Agnelli, un anno e sei mesi per l’ex direttore sportivo Fabio Paratici e un anno e due mesi per l’ex vicepresidente Pavel Nedved. I reati contestati, a vario titolo, includono aggiotaggio, ostacolo alla vigilanza e false fatturazioni, accuse che hanno scosso il mondo del calcio italiano negli ultimi anni.Oltre alle condanne personali, il tribunale ha disposto una multa di 156 mila euro a carico della società Juventus. Sul fronte civile, circa un terzo delle oltre 200 parti civili coinvolte nel procedimento ha raggiunto un accordo risarcitorio, per un totale di 1,08 milioni di euro.

L’inchiesta

L’inchiesta Prisma, avviata dalla Procura di Torino nel 2021, ha rappresentato uno dei più grandi scandali finanziari nel calcio italiano degli ultimi anni. Le indagini si sono concentrate su una serie di operazioni di mercato, in particolare plusvalenze ritenute “gonfiate” attraverso trasferimenti di calciatori tra club, spesso senza effettivi movimenti di denaro o con valori ritenuti sproporzionati. Gli inquirenti hanno analizzato decine di trasferimenti, tra cui operazioni di scambio come quella tra Juventus e Barcellona per Arthur Melo e Miralem Pjanic, considerate emblematiche di un sistema volto a migliorare artificiosamente i bilanci.

L'accusa

Le accuse di aggiotaggio, in particolare, si riferiscono alla possibilità che la Juventus abbia diffuso informazioni fuorvianti al mercato, alterando la percezione del valore delle proprie azioni. L’ostacolo alla vigilanza riguarderebbe invece presunte irregolarità nei rapporti con la Consob, l’autorità di controllo sui mercati finanziari, mentre le false fatturazioni si collegano alla gestione amministrativa delle operazioni di mercato. I patteggiamenti, che consentono agli imputati di evitare un processo penale, rappresentano un compromesso giuridico che chiude formalmente la vicenda per i principali protagonisti, ad eccezione di Arrivabene, il cui ruolo è stato ritenuto non perseguibile.

"Scelta sofferta"

“La decisione di avanzare la richiesta di applicazione della pena, sospesa, priva di effetti civili e di sanzioni accessorie, senza riconoscimento di responsabilità, quindi coerente con la mia posizione di innocenza, è stata indubbiamente molto sofferta”. È il commento di Andrea Agnelli. “Dopo aver a lungo riflettuto, sono però convinto che rappresenti la scelta più opportuna – aggiunge –. Il mio amore per la Juventus resta totale e immutato, così come il mio legame con l’Italia e, in particolare, con Torino”. Una scelta “indubbiamente molto sofferta. Dopo aver a lungo riflettuto, sono però convinto – prosegue – che rappresenti la scelta più opportuna, considerando che questo procedimento penale, avviato ormai quasi quattro anni fa, si trova ancora nella fase iniziale dell’udienza preliminare e l’alternativa sarebbe stata un limbo destinato a trascinarsi ancora per moltissimo tempo. Avendone quindi oggi l’opportunità, ritengo giusto porre fine a questo lungo periodo nel pieno rispetto delle procedure”.