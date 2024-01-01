Directa Sim, prima volta asset clienti oltre 8 miliardi

15:47 Lunedì 22 Settembre 2025

Directa Sim, società quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso il primo semestre con un valore complessivo degli assets dei clienti che per la prima volta supera gli 8 miliardi, in crescita del 21% rispetto al 31 dicembre 2024. Il numero di conti attivi al 30 giugno 2025 era pari a 119.486, in aumento del 14,3% rispetto al 31 dicembre 2024, confermando il trend di crescita continua della società. volta. Il margine d'intermediazione, in crescita del 4,3%, è stato di 19,5 milioni, record nella storia di Directa in un semestre. L'utile lordo del periodo è stato di 10,2 milioni, in crescita del 3%, mentre l'utile netto è stato di 7,2 milioni, in aumento del 7,5% e miglior risultato di sempre in un semestre. Il patrimonio netto al 30 giugno 2025 è pari a 47,35 milioni (+3,6% rispetto al valore di 45,72 milioni del 31 dicembre 2024) e risulta il più alto livello raggiunto dalla società nonostante il pagamento a maggio 2025 di 5,6 milioni di dividendi, pari a 30 centesimi ad azione. "Questi numeri certificano il successo di una strategia chiara: anticipare le esigenze di un mercato in trasformazione. Directa oggi consente a 119.486 investitori di operare in autonomia sui mercati globali. Un modello di business che abbiamo costruito pezzo per pezzo: costi trasparenti, tecnologia avanzata, e soprattutto la convinzione che l'investitore italiano sia maturo per gestire direttamente il proprio portafoglio. Non parliamo di semplice trading online, ma di una vera e propria evoluzione culturale. I risultati del semestre confermano che la nostra scommessa strategica di 30 anni fa era corretta: il futuro del trading appartiene a chi sa coniugare eccellenza tecnologica e trasparenza operativa. Oggi raccogliamo i frutti di quella visione e continueremo a investire per mantenerla al passo con un mercato in continua evoluzione" commenta Massimo Segre, presidente di Directa. "Siamo orgogliosi di presentare un altro semestre da record: Directa cresce in tutti i principali indicatori, segno tangibile della fiducia che i clienti continuano a riporre in noi e dell'affidabilità del nostro modello di business. Abbiamo superato per la prima volta gli 8 miliardi di asset e raggiunto il miglior margine di intermediazione della nostra storia. Per noi è una tappa fondamentale, ma non un punto di arrivo. Continueremo a investire con energia in innovazione, piattaforme e servizi di eccellenza, per consolidare il nostro ruolo di riferimento nel trading online in Italia, in un contesto di forte cambiamento che ci presenta nuove e importanti sfide da affrontare ogni giorno" sottolinea Andrea Busi, amministratore delegato della società. 

