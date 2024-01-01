Directa Sim, prima volta asset clienti oltre 8 miliardi

Directa Sim, società quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso il primo semestre con un valore complessivo degli assets dei clienti che per la prima volta supera gli 8 miliardi, in crescita del 21% rispetto al 31 dicembre 2024. Il numero di conti attivi al 30 giugno 2025 era pari a 119.486, in aumento del 14,3% rispetto al 31 dicembre 2024, confermando il trend di crescita continua della società. volta. Il margine d'intermediazione, in crescita del 4,3%, è stato di 19,5 milioni, record nella storia di Directa in un semestre. L'utile lordo del periodo è stato di 10,2 milioni, in crescita del 3%, mentre l'utile netto è stato di 7,2 milioni, in aumento del 7,5% e miglior risultato di sempre in un semestre. Il patrimonio netto al 30 giugno 2025 è pari a 47,35 milioni (+3,6% rispetto al valore di 45,72 milioni del 31 dicembre 2024) e risulta il più alto livello raggiunto dalla società nonostante il pagamento a maggio 2025 di 5,6 milioni di dividendi, pari a 30 centesimi ad azione. "Questi numeri certificano il successo di una strategia chiara: anticipare le esigenze di un mercato in trasformazione. Directa oggi consente a 119.486 investitori di operare in autonomia sui mercati globali. Un modello di business che abbiamo costruito pezzo per pezzo: costi trasparenti, tecnologia avanzata, e soprattutto la convinzione che l'investitore italiano sia maturo per gestire direttamente il proprio portafoglio. Non parliamo di semplice trading online, ma di una vera e propria evoluzione culturale. I risultati del semestre confermano che la nostra scommessa strategica di 30 anni fa era corretta: il futuro del trading appartiene a chi sa coniugare eccellenza tecnologica e trasparenza operativa. Oggi raccogliamo i frutti di quella visione e continueremo a investire per mantenerla al passo con un mercato in continua evoluzione" commenta Massimo Segre, presidente di Directa. "Siamo orgogliosi di presentare un altro semestre da record: Directa cresce in tutti i principali indicatori, segno tangibile della fiducia che i clienti continuano a riporre in noi e dell'affidabilità del nostro modello di business. Abbiamo superato per la prima volta gli 8 miliardi di asset e raggiunto il miglior margine di intermediazione della nostra storia. Per noi è una tappa fondamentale, ma non un punto di arrivo. Continueremo a investire con energia in innovazione, piattaforme e servizi di eccellenza, per consolidare il nostro ruolo di riferimento nel trading online in Italia, in un contesto di forte cambiamento che ci presenta nuove e importanti sfide da affrontare ogni giorno" sottolinea Andrea Busi, amministratore delegato della società.