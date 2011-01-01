GRANA PADANA

Lega in allerta: Vannacci ora vuole arruolare eletti

Al Generale non basta più la truppa dei suoi team. Sull'onda del successo sul pratone di Pontida l'ex parà mette nel mirino i consiglieri del Piemonte. Intanto a Palazzo Lascaris prendono le distanze da FdI per riconquistare spazio nel centrodestra

Dopo l’exploit tra il pubblico di Pontida che ha certificato – qualora ce ne fosse ancora bisogno – la mutazione genetica della Lega da movimento federalista e autonomista a partito di destra radicale, il generale Roberto Vannacci vuole prendersi quel che resta del Carroccio, e il Piemonte non è certo esente dalla sua Opa. I Team del suo Movimento Mondo al Contrario (Mac) continuano a crescere, ma per l’ex parà della Folgore non è abbastanza, e le sue mire ora si allungano sugli eletti.

Operazione Toscana

Il generale ha in mente uno schema simile a quello che stiamo osservando in questi giorni per le regionali in Toscana: nominato responsabile della campagna elettorale, ha approfittato di questo ruolo per farcire le liste della Lega di suoi fedelissimi, blindandone l’elezione a discapito di esponenti di lungo corso e suscitando il disappunto anche di figure apicali come l’europarlamentare pisana Susanna Ceccardi. A Vannacci, che della Lega è anche il vicesegretario, non bastano i sempre più numerosi militanti dei suoi team: ha bisogno di fare breccia nei quadri del partito, pescando tra consiglieri regionali e comunali. In Piemonte le elezioni sono ancora lontane, ma i tentativi di abboccamento sono già iniziati.

Scouting sotto la Mole

La scorsa settimana si è parlato di un sondaggio da parte del Generale tra i consiglieri regionali piemontesi, ma le voci almeno per ora paiono prive di fondamento. Dei sei rappresentanti leghisti a Palazzo Lascaris, nessuno sembra particolarmente incline ad abbracciare la linea vannacciana: non il capogruppo Fabrizio Ricca, legato a doppio filo al segretario generale – nonché capogruppo leghista a Montecitorio – Riccardo Molinari (arcinemico di Vannacci), non Andrea Cerutti, vicino ad Alessandro Benvenuto, che di Molinari è il braccio destro, né tantomeno Gianna Gancia, moglie del ministro per l’Autonomia Roberto Calderoli e nostalgica della vecchia Lega Nord. Anche gli altri tre, Luigi Icardi, Marco Protopapa e Fabio Carosso, sembrano prestarsi poco a una simile operazione. Così il principale obiettivo potrebbe essere il consigliere comunale Giuseppe Catizone, che nei suoi numerosi interventi in Sala Rossa appare perfettamente in linea con il nuovo corso leghista, tutto legge e ordine, contrasto all’immigrazione e all’ideologia woke. A Torino poi Vannacci può pescare anche fuori dalle fila leghiste: basti pensare a un altro consigliere comunale, Ferrante De Benedectis (FdI) o all’avvocato Stefano Commodo, che ormai due anni fa ha ospitato la presentazione del libro best-seller Il mondo al contrario in una sala del suo think tank, dopo che era stato negato uno spazio pubblico. Il Generale ha bisogno di uomini, e anche all’ombra della Mole deve organizzare la sua truppa.

Lega Nuova

L’ultima Pontida ha reso plasticamente evidente come i militanti storici, che vedono ancora nella Lega “il sindacato del Nord” siano una specie in via di estinzione, progressivamente rimpiazzati da un elettorato radicalmente diverso, legato a quell’ideologia marcatamente nazionalista e di destra impersonata da Vannacci, che sul pratone non è stato oggetto di alcuna contestazione da parte della base leghista, ma anzi è stato acclamato come l’erede naturale del segretario Matteo Salvini, la cui leadership appare sempre più ammaccata. Gli esiti possibili sono due: o Vannacci si prende la Lega o si prende buona parte dei suoi elettori, andando al voto nel 2027 con un suo partito. Ma a farne le spese di questa mutazione genetica, più che il vicepremier – che anzi ne è stato l’apripista fin da quando ha cambiato il nome da Lega Nord in Lega per Salvini premier, dando al partito una connotazione nazionale – sono i suoi dirigenti, cresciuti in un partito che ormai non esiste più.

La vecchia guardia prova a resistere

Tuttavia non ne vogliono sapere di gettare la spugna, cedendo all’Opa di Vannacci o appiattendosi sulla linea del partito egemone all’interno della coalizione di centrodestra, Fratelli d’Italia. Così, di comune accordo con i vertici del partito, anche a livello regionale provano a ritagliarsi il loro spazio, mettendo la bandierina sulle questioni più disparate. Gli esempi sono molteplici: le battaglie di Ricca su Askatasuna e barattolo puntano a superare a destra FdI, così come le sue proposte sui voucher scuola e sul voucher Vesta suonano come un guanto di sfida agli assessori di riferimento, i meloniani Elena Chiorino, che tra le sue numerose deleghe ha anche quella all’Istruzione, e il “sindaco della Sanità” Federico Riboldi, che deve fare i conti con un altro leghista: il suo predecessore Luigi Icardi, che oggi da presidente della Commissione Sanità prova a mettergli i bastoni fra le ruote con le sue iniziativa sull’intramoenia e sul piano sociosanitario. Pur sotto lo scacco dei team di Vannacci da una parte e del partito della premier Giorgia Meloni dall’altra, i leghisti piemontesi non hanno alcuna intenzione di farsi da parte.

Un territorio da riconquistare

L’unico modo che ha la vecchia guardia del Carroccio, in Piemonte come altrove, per sopravvivere è presidiando il territorio, divenuto terra di conquista da parte di FdI ma anche di Forza Italia, che esprime il presidente della Regione Alberto Cirio, che del partito che fu di Silvio Berlusconi è anche vicesegretario nazionale. Più incontri con i sindaci e con gli altri rappresentanti locali per uscire dall’angolo e rilanciare la vecchia Lega, meno legata all’ideologia e più radicata sui territori, pronta ad ascoltare le esigenze dei cittadini piuttosto che la chiamata alle armi per la guerra culturale dichiarata dalla destra internazionale, ancora più agguerrita dopo l’assassinio di Charlie Kirk. I vecchi leghisti non vogliono morire vannacciani, che effettivamente ci riescano però è un altro paio di maniche.