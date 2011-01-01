Lo Russo, macchina comunale ringiovanita con nuove assunzioni

"Stiamo portando avanti un'operazione che avevamo detto avremmo fatto quando abbiamo iniziato il nostro mandato amministrativo, ossia garantire l'inserimento di giovani nella macchina comunale, gestire i pensionamenti. E lo stiamo facendo con numeri importanti. Alla fine del nostro mandato consegneremo una macchina amministrativa strutturalmente ringiovanita: abbiamo già diminuito l'età media di 4 anni". A dirlo, nella diretta radio del martedì, il sindaco Stefano Lo Russo, che proprio ieri ha partecipato ai 'welcome days' della Città di Torino, due giornate di approfondimento e formazione per dare il benvenuto a 110 nuove e nuovi dipendenti dell'amministrazione comunale entrati in servizio a settembre. "Abbiamo già fatto 2.500 nuove assunzioni - ricorda - e il turnover è stato portato da circa il 20 all'80%. Questa è stata anche una sfida organizzativa, perché su una macchina di circa 7.000 persone cambiarne 2.500 significa permettere loro di inserirsi e continuare a erogare i servizi, anzi migliorarli. Non c'è solo la gestione dei concorsi e dell'inserimento dei nuovi assunti, ma c'è anche un lavoro enorme che è proprio quello di individuare dove impiegarli, come valorizzarli e fargli imparare il mestiere. E' un sfida organizzativa che stiamo mettendo in campo e questo va a servizio della città, lo stiamo vedendo in tantissimi settori. Poi si può sempre migliorare - conclude -, ma davvero siamo l'amministrazione che in Italia ha performato meglio tra tutte le grandi città".