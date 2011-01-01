Lo Russo, macchina comunale ringiovanita con nuove assunzioni

10:17 Martedì 23 Settembre 2025

"Stiamo portando avanti un'operazione che avevamo detto avremmo fatto quando abbiamo iniziato il nostro mandato amministrativo, ossia garantire l'inserimento di giovani nella macchina comunale, gestire i pensionamenti. E lo stiamo facendo con numeri importanti. Alla fine del nostro mandato consegneremo una macchina amministrativa strutturalmente ringiovanita: abbiamo già diminuito l'età media di 4 anni". A dirlo, nella diretta radio del martedì, il sindaco Stefano Lo Russo, che proprio ieri ha partecipato ai 'welcome days' della Città di Torino, due giornate di approfondimento e formazione per dare il benvenuto a 110 nuove e nuovi dipendenti dell'amministrazione comunale entrati in servizio a settembre. "Abbiamo già fatto 2.500 nuove assunzioni - ricorda - e il turnover è stato portato da circa il 20 all'80%. Questa è stata anche una sfida organizzativa, perché su una macchina di circa 7.000 persone cambiarne 2.500 significa permettere loro di inserirsi e continuare a erogare i servizi, anzi migliorarli. Non c'è solo la gestione dei concorsi e dell'inserimento dei nuovi assunti, ma c'è anche un lavoro enorme che è proprio quello di individuare dove impiegarli, come valorizzarli e fargli imparare il mestiere. E' un sfida organizzativa che stiamo mettendo in campo e questo va a servizio della città, lo stiamo vedendo in tantissimi settori. Poi si può sempre migliorare - conclude -, ma davvero siamo l'amministrazione che in Italia ha performato meglio tra tutte le grandi città".

