Uncem, incentivi auto elettriche non solo a chi vive in città

"Serve una corale azione politica, istituzionale, che corregga i meccanismi di assegnazione degli incentivi della auto elettriche. Non possono andare solo a chi vive in città. Ricordo che chi abita in città non usa solitamente l'auto, in città. Mentre chi vive sui territori, nei piccoli Comuni, in montagna, usa l'auto per andare in città. E dunque intervenire sul parco mezzi di chi vive in città finirebbe per ridurre molto poco l'inquinamento nelle aree urbane e nelle città stesse. Molto più efficaci sarebbero incentivi per passare all'elettrico per chi risiede fuori e deve appunto andare verso le zone urbane ogni giorno". E' quanto dichiara in una nota Roberto Colombero, presidente di Uncem Piemonte. "Forse questo meccanismo - aggiunge - va spiegato meglio da parte nostra. Il pendolarismo verso le aree urbane è ancora fatto di numeri importanti, anche se vorremmo il contrario. Dunque serve più attenzione sul posizionamento degli incentivi e dei bonus. Più lungimiranza che i rappresentanti politici potranno sicuramente avere per riorientare gli incentivi".