Maltempo, riprese ricerche donna dispersa nell'alessandrino

Stanno proseguendo le ricerche della turista straniera dispersa dopo l'ondata di maltempo che si è verificata nella notte tra domenica e lunedì in località Squaneto, nel campeggio di Lago Isola, in territorio di Spigno Monferrato (Alessandria). Il personale dei Vigili del Fuoco è sul posto con il distaccamento di Acqui Terme, una squadra di unità fluviali proveniente dalla sede centrale e altre tre squadre dei comandi di Torino, Asti e Cuneo. Sul posto anche due unità del Gruppo operativo speciale movimento terra di Alessandria con un escavatore per la rimozione di parte del materiale depositato dalla piena e permettere la transitabilità dei mezzi per il raggiungimento delle aree interessate dalla ricerca. Sarà presente il nucleo Sapr della Direzione regionale Vvf Piemonte con droni per supportare le ricerche. Intanto, a Spigno e a Pareto l'assessore regionale Enrico Bussalino e il consigliere Marco Protopapa hanno effettuato un sopralluogo per verificare le condizioni del territorio e l'entità dei danni. "La Regione Piemonte farà tutto quanto è nelle proprie competenze per supportare i comuni colpiti, affiancando gli enti locali nelle operazioni di emergenza e nei successivi interventi di ripristino. La priorità è garantire la sicurezza dei cittadini e assicurare un rapido ritorno alla normalità" hanno detto.