Verbania, scoperti 45 lavoratori in nero o irregolari

E' di 21 persone impiegate in nero e di 24 lavoratori irregolari per violazione delle normative vigenti in materia di lavoro subordinato il bilancio dei controlli eseguiti nel corso dell'estate dai militari della guardia di finanza del Verbano-Cusio-Ossola. Irregolarità sono state riscontrate in 11 aziende sulle 23 controllate. I datori di lavoro sono stati multati complessivamente per oltre 228mila euro. Sedici dei 24 lavoratori che lavoravano senza alcuna forma contrattuale sono stati scoperti a Omegna e nel Cusio. Le fiamme giallo hanno trasmesso alla competente direzione territoriale del lavoro due proposte di sospensione dell'attività imprenditoriale per aver utilizzato in nero oltre il 10% dei dipendenti presenti sul luogo di lavoro.