Mobilità elettrica, Pompeo (Pd) "Piemonte deve investire"

"La transizione verso la mobilità elettrica non è più una prospettiva futura, ma una necessità urgente. Il Piemonte deve fare la sua parte, investendo in infrastrutture, incentivi e politiche concrete per rendere l'auto elettrica una scelta accessibile e conveniente per tutti. L'Italia ha superato le 60.000 colonnine di ricarica, con una crescita del 27% nel solo 2024. Tuttavia, la distribuzione sul territorio resta disomogenea e la potenza delle infrastrutture spesso insufficiente. Una rete capillare e ben distribuita è essenziale per superare le resistenze dei cittadini e incentivare l'adozione dei veicoli elettrici. Non possiamo permettere che il Piemonte resti indietro". E' quanto dichiara in una nota la consigliera regionale del Partito Democratico Laura Pompeo, che ha presentato un'interrogazione in Consiglio regionale. "La mobilità elettrica - aggiunge - è una leva strategica per migliorare la qualità dell'aria, ridurre le emissioni e promuovere l'innovazione. Serve una regia pubblica forte, che coinvolga enti locali, imprese e cittadini. Il Piemonte può e deve essere protagonista della transizione ecologica".