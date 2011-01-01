Bongioanni turista "fa da sé"

Dicono che…dopo il rinnovo del Cda a fine luglio, con l’addio del direttore generale Alessandro Zanon, il nuovo assetto di Visit Piemonte sia pressoché completato. L’ente regionale di promozione turistica diventa così sempre più a immagine e somiglianza dell’assessore Paolo Bongioanni, farcito di figure vicine a lui e al suo partito, Fratelli d’Italia.

Non è ancora chiaro chi prenderà il posto di Zanon, titolare di un’agenzia viaggi e con un’esperienza trentennale nel settore turistico, ma il timore degli operatori è che dalle parti del Grattacielo vogliano ripetere lo schema già attuato due mesi fa, quando il navigato Beppe Carlevaris è stato sostituito alla presidenza dell’ente dal commercialista monregalese Silvio Carletto, concittadino e amico personale di Bongioanni. Come se non bastasse, nel Consiglio d’amministrazione lo scorso luglio si sono insediati altri due uomini vicini all’assessore: Guido Bessone, proprietario di un’impresa di parquet (anche lui di Mondovì) e Ciro Noto, maestro di musica in orbita FdI. Il turismo sarà pure il nuovo petrolio, ma i nuovi benzinai sembrano piuttosto improvvisati.