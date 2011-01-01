CORNETTI

Colazione da "Tranchiffany". Sanità tarallucci e cappuccino

Dopo gli indigesti crauti dell'ex commissario Schael, il nuovo direttore della Città della Salute di Torino sparge melassa e croissant (ma i problemi restano). Consumerà "lo stesso cibo dei pazienti" col personale. A quando la condivisione delle attesa al Cup con i pazienti?

“Direttore, per lei quanto zucchero?”. Poco o niente, ci sentiamo di suggerire sommessamente, vista la quantità di melassa che il nuovo vertice della Città della Salute di Torino dal giorno del suo insediamento sparge a rischio di un’iperglicemia collettiva. L’ennesimo mestolo, non certo l’ultimo, viene scodellato con una trovata a mezza via tra consunti riti della politica – lo stantìo “caffè con l’onorevole” – e la fantozziana gara aziendale di biliardo nella villa del direttore Conte Catellani.

“Colazioni di reparto”. Possibile che nessuno ci avesse pensato prima? Evidentemente sì, se in corso Bramante per promuovere questi “momenti conviviali e di presentazione con tutti i singoli direttori dei reparti – come recita il comunicato di annuncio - ed allo stesso tempo momenti di visita alle singole strutture per conoscere le eccellenze ed allo stesso tempo affrontare i problemi e le carenze che verranno posti dal personale” ci sia voluto Livio Tranchida.

Dai rustici crauti dell’ex der kommissar Thomas Schael finito sotto attacco dei sindacati anche per aver ricordato che le bottigliette d’acqua destinate ai paziento non dovevano essere usate dal personale, alle brioches del suo successore il salto è carpiato con triplo avvitamento, chissà mai se mortale.

Brioches in senso metaforico, eh. Già perché la direzione generale di corso Bramante si premura di specificare che nelle colazioni di reparto, la prima domattina alle 8 nel reparto di terapia subintensiva diretto dal professor Renato Romagnoli(il luminare dei trapianti promosso proprio da Schael a capo dipartimento di chirurgia al posto di Mario Morino), “non ci saranno croissant, ma tutto ciò che mangiano i pazienti ricoverati”.

Colazione da Tranchiffany ha una trama nient’affatto nuova ma che piace assai al vertice politico della sanità piemontese il cui dichiarato obiettivo principale del nuovo direttore chiamato da Cuneo (dove resta commissario alle prese con il pasticcio delle prenotazioni fittizie) è quello di riportare l’armonia alla Città della Salute. Finite appena incominciate, pare per più di un mugugno arrivato ai piani alti del grattacielo, le visite a soprese (degli stessi direttori generali) da parte dell’assessore Federico Riboldi negli ospedali scovando recinzioni arrugginite ed erba alta nelle aiuole, alle Molinette si sceglie la linea dolce. E se i problemi non sono certo spariti insieme a Schael, quel che conta è l’armonia. Basta un poco di zucchero e la pillola va giù. Poco però.