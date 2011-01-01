CRONACA VERA

Lotta dura per il weekend. Sciopero, ed è subito ponte

L'analisi condotta da Lorenzo Ruffino mostra come il lunedì e il venerdì siano di gran lunga i giorni prediletti per le agitazioni sindacali, pur con varie differenze tra i settori. Stratagemma degli organizzatori per fare il pieno di adesioni

“Scioperano sempre di lunedì o di venerdì, per allungarsi il weekend” Quante volte abbiamo sentito questa lamentela tra i pendolari bloccati o i cittadini alle prese con disagi? Ma è solo un luogo comune o i numeri confermano questa percezione? Un’analisi condotta dall’analista torinese Lorenzo Ruffino, basata sui dati della Commissione Garanzia Sciopero (CGSSE) e resi disponibili dall’associazione OnData, offre una risposta chiara: sì, il venerdì e il lunedì sono effettivamente i giorni preferiti per gli scioperi in Italia.

I numeri parlano chiaro

Secondo i dati raccolti da gennaio 2022 a oggi, che coprono circa 3.500 scioperi locali e nazionali (escludendo quelli revocati), il venerdì si conferma il giorno più gettonato, con il 29% delle agitazioni. Subito dietro c’è il lunedì, con il 23%. Gli altri giorni della settimana arrancano: martedì (14%), giovedì (11%) e mercoledì (10%) registrano percentuali significativamente più basse, mentre il weekend è quasi trascurabile, con sabato e domenica che insieme raccolgono appena il 7%.Se ci si concentra solo sugli scioperi nazionali, la tendenza si accentua: il venerdì balza al 36%, quasi il doppio del lunedì (18%). Il martedì (12%), il giovedì (11%), il mercoledì e il sabato (9% ciascuno) seguono a distanza, mentre la domenica, con solo il 5%, è il giorno meno scelto per incrociare le braccia.

Diverso settore, diverse abitudini

L’analisi di Ruffino evidenzia come le preferenze varino a seconda del settore. Nella scuola e nell’università, il venerdì è praticamente una tradizione: il 50% degli scioperi si concentra in questo giorno, mentre il lunedì si ferma al 20%. Nei trasporti, il venerdì domina con il 32%, seguito dal lunedì al 20%, con gli altri giorni che si spartiscono percentuali intorno al 10%. Nel settore dell’energia, gas e luce, invece, c’è un equilibrio quasi perfetto tra venerdì (34%) e lunedì (32%).La situazione cambia nella pubblica amministrazione, nella sanità e nei servizi, dove il lunedì prende il sopravvento, seppure di poco. Tra le professioni, il lunedì è il giorno prediletto, con il 36% delle agitazioni.

Non solo un’impressione

I dati confermano quindi che il cliché del “lunedì o venerdì per allungare il weekend” ha un fondo di verità. La concentrazione degli scioperi in questi giorni non è solo un’impressione diffusa, ma una tendenza ben documentata dalle statistiche più recenti. Le ragioni? Potrebbero essere legate alla volontà di massimizzare l’impatto delle proteste, con il numero delle adesioni che tende a salire in prossimità del weekend, o semplicemente a dinamiche organizzative interne ai settori. Quel che è certo è che, per chi subisce i disagi, sapere che il venerdì e il lunedì sono i giorni più a rischio non rende i ritardi o le cancellazioni meno frustranti. Ma almeno, grazie ai dati, ora sappiamo che non è solo una nostra percezione: gli scioperi, in Italia, hanno davvero un giorno preferito.