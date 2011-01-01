Ad Asti chiuso campo Rom, sindaco "pieno accordo di tutti"

Ad Asti è stato chiuso il campo Rom. Lo ha comunicato il sindaco Maurizio Rasero: "Ringrazio i residenti che hanno accettato il nostro piano di superamento, oggi è la fine di un processo di accompagnamento sociale iniziato due anni fa". Il campo Rom di via Guerra era nato negli anni '90 ed era arrivato a contare 250 residenti. Nel 2023, il Comune, in collaborazione con l'Associazione 21 luglio, aveva stilato un progetto per la chiusura di quella che era divenuta una vera e propria baraccopoli, con condizioni igieniche estreme. "Per ognuna delle famiglie Rom, i nostri servizi sociali hanno progettato un percorso di vita diverso e li hanno aiutati a metterlo in pratica", spiega Rasero. Questa mattina al campo non c'era più nessuno. I residenti, grazie all'aiuto fornito, hanno trovato nuove sistemazioni. L'area un tempo occupata dalle baracche ora verrà ceduta a un'attività di gestione rifiuti. Il progetto è costato 285 mila euro. "Finanziati con fondi statali - prosegue il sindaco - oltre ai ricavi della vendita del terreno avremo un risparmio di circa 100.000 euro all'anno di utenze luce e acqua collegate al campo". Ma il risultato che rivendica maggiormente Rasero è un altro: "Tutto è avvenuto senza 'ruspe', 'slogan' o con sgomberi forzati ma con il pieno accordo di tutti gli attori".