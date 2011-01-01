ALTA TENSIONE

Irruzione Pro Pal al Senato accademico dell'Università di Torino

Dopo la mobilitazione di ieri il solito copione: blitz di "Cambiare rotta", organizzazione giovanile comunista bocciata alle elezioni di Ateneo ma in prima fila nelle piazze. Hanno intimato all'organismo di "rompere con Israele" - VIDEO

Questa mattina, al Rettorato di via Po, l’Università di Torino ha dovuto subire l’ennesima dimostrazione di forza dei soliti gruppetti studenteschi che si arrogano il diritto di trasformare un organo accademico in palcoscenico politico. Una decina di militanti del collettivo comunista “Cambiare Rotta” ha fatto irruzione durante la seduta del Senato accademico, interrompendo i lavori con un copione ormai noto: slogan gridati al megafono, mozioni dal tono barricadero e l’immancabile striscione calato dal balcone, con l’ordine perentorio rivolto a UniTo di “rompere con Israele” e “tagliare i rapporti con le aziende belliche”.

L’azione di oggi si inserisce nella scia della mobilitazione di ieri, quando Torino è stata paralizzata da uno sciopero generale convocato per “Gaza” e tradottosi in blocchi stradali, occupazioni ferroviarie e cortei. Dalla mattina fino alla sera la città è rimasta ostaggio di manifestazioni che hanno radunato migliaia di persone, frangeantagoniste e studenti compresi, ma anche scene di tensione e atti che poco hanno a che fare con la “pace”. A Porta Nuova e al Lingotto i binari sono stati invasi, mentre in piazza Graf, davanti allo stabilimento della Safran Micro Tecnica – azienda che produce componentistica aeronautica – è stata bruciata una bandiera raffigurante la premier Meloni accostata al volto di Netanyahu.

Non sono mancati momenti di rischio per l’incolumità: in corso Re Umberto, e di nuovo in serata lungo l’A4, un automobilista esasperato ha tentato di forzare i blocchi e investire alcuni manifestanti. Scene che testimoniano come l’occupazione permanente dello spazio pubblico porti inevitabilmente a incidenti, oltre che a esasperare i cittadini.

Tornando all’Università, la pretesa avanzata oggi dai contestatori è stata la discussione immediata di una mozione che descrive Israele come “Stato terrorista” e che chiede all’ateneo di unirsi agli altri istituti italiani e stranieri nella condanna delle “gravi violazioni dei diritti umani” a Gaza. Un documento infarcito di accuse pesantissime, fino a parlare di “guerra di sterminio” e di “genocidio”, condito dal paradosso di chi, mentre accende i riflettori sulla violenza altrui, non esita a interrompere le istituzioni con azioni intimidatorie.

Gli studenti hanno chiesto che UniTo dichiari ufficialmente di “ripudiare l’uso della violenza in ogni forma”, salvo poi ricorrere essi stessi a modalità che di pacifico hanno ben poco. Hanno intimato ai senatori di votare subito, come se un organo di governo accademico potesse trasformarsi in cassa di risonanza di parole d’ordine importate dalle piazze.

In sostanza, Torino ha vissuto due giorni in cui il diritto allo studio, alla mobilità e alla vita quotidiana è stato sacrificato sull’altare di un attivismo che non conosce limiti. Il risultato? Un ateneo bloccato, una città congestionata, bandiere bruciate, automobilisti esasperati e un corteo che si autoproclama “per la pace” lasciando dietro di sé tensioni e divisioni.