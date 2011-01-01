Lamberti nuova presidente Fondazione Piemonte Vivo

Manuela Maria Lamberti è la nuova presidente della Fondazione Piemonte dal Vivo. L'ha nominata la Giunta regionale che ha anche indicato come componenti del Cda Emanuela Guarino e Manuela Macrì. "Nel nominare Manuela Maria Lamberti abbiamo tenuto conto del suo percorso formativo, attento alle funzioni gestionali e manageriali in ambito culturale, nonché della sua consolidata esperienza all'interno di Enti pubblici e enti partecipati della Regione Piemonte, operanti in ambito culturale e esperienze di direzione e organizzazione di molteplici eventi teatrali", spiega l'assessore alla cultura del Piemonte Marina Chiarelli. "Una scelta meritocratica, - aggiunge - che premia una lunga carriera al servizio delle istituzioni. Siamo certi che nel suo ruolo riuscirà ad accrescere ulteriormente lo sviluppo dello spettacolo dal vivo, che è sempre più strategico per il nostro territorio. A lei si aggiungono i due nuovi Consiglieri Emanuela Guarino e Manuela Macrì, un ciclo di nomine tutto al femminile che ci riempie di orgoglio". "Sarà un viaggio meraviglioso presiedere, insieme ai colleghi consiglieri del CDA, questa realtà, potendo contare sulla collaborazione di tutto lo staff e del direttore Matteo Negrin che da tempo dirige la Fondazione con maestria e competenza. Il potenziale di Piemonte dal Vivo è in costante crescita e spero di poter essere con il mio lavoro un ulteriore tassello di questa eccellenza", commenta la neo presidente.