GIUSTIZIA

Assolto il corista di Appendino. Nessun favore al Teatro Regio

Dopo cinque anni e l'assoluzione per interferenze illecite è caduta in Appello anche l'accusa di turbativa d'asta per il tenore Guenno, ex candidato M5s. Il sovrintendente dell'epoca, William Graziosi, però è ancora senza processo e vive in un purgatorio professionale

Colpo di scena al Teatro Regio di Torino. Non sul palco, ma dentro un’aula di tribunale. Roberto Guenno, il corista finito nella tempesta giudiziaria che ha coinvolto anche l’ex sovrintendente William Graziosi, è stato definitivamente assolto anche dall’accusa di turbativa d’asta. Assoluzione che arriva in appello, dopo la condanna in primo grado a otto mesi e 400 euro di multa del settembre 2024. “Ho riacquistato fiducia nella giustizia”, è il suo commento allo Spiffero dopo cinque anni di calvario.

“Ho le spalle larghe, però…”

“Io ho le spalle grosse perché ho sempre fatto un po’ di sindacato e politica, però ci sono persone che sono passate nel tritacarne”. Termina, a un anno esatto dalla condanna e dopo cinque anni di processo, la via crucis di Guenno. Il corista del Teatro Regio di Torino non è colpevole del reato di turbativa d’asta. A sostenerlo è il Tribunale di Torino. L’assoluzione in appello è arrivata questa mattina, martedì 23 settembre 2025: “La Corte ha deciso di prendere le nostre considerazioni come valide e l’assoluzione è stata la risposta anche a questo reato contestato che non hanno giudicato fondato. Le motivazioni usciranno tra trenta giorni”.

Guenno ha deciso di non aggiungere nessun’altra considerazione perché aspetta di leggere nel merito le motivazioni della sentenza, ma ha tirato un bel sospiro di sollievo. “Sono sempre stato convinto della bontà del mio agire, volto ad aiutare una transizione difficile del teatro, e come speravo la Corte ha capito questa fase difficile e tutto ciò che è successo”, aggiunge Guenno, “Oggi ho acquistato una fiducia nella giustizia che a volte era vacillata. Sono contento di non aver mai ceduto perché questa sentenza mi ha cambiato la vita”.

La vicenda

La vicenda giudiziaria risale alla fine del maggio del 2020 quando la Guardia di Finanza dà il via all’operazione “Spartito”. Sotto accusa tra gli altri finirà anche Roberto Guenno, corista e sindacalista del Teatro Regio, candidato per il Movimento 5 Stelle alla Regione Piemonte e al Comune di Torino.

Secondo l’accusa Guenno avrebbe sfruttato le sue conoscenze nel Movimento 5 Stelle, all'epoca in cui Chiara Appendino era sindaca di Torino, per aiutare William Graziosi a diventare sovrintendente. In cambio, dicono, avrebbe ricevuto una promozione. Inoltre gli venne anche contestata la turbativa d’asta per l'assegnazione, nel 2020, di un incarico a un imprenditore.

Dopo la sentenza di oggi si può dire che entrambe le accuse erano prive di fondatezza. Nel 2024 per l’ex corista arriva la prima assoluzione per traffico di influenze e oggi quella per turbativa d’asta.

Il purgatorio di Graziosi

Chi rimane ancora senza giudizio è William Graziosi, l’ex sovrintendente del Teatro Regio, che a fine giugno rilasciò proprio allo Spiffero uno sfogo amaro. Accusato di corruzione e abuso d’ufficio, a quasi sei anni di distanza dall’avviso di garanzia si è detto vittima di trame politiche ordite alle sue spalle e di un procedimento giudiziario che, come purtroppo capita in Italia, sembra non avere fine. Per lui la prossima tappa della vicenda processuale è fissata per gennaio del 2026 presso il Tribunale di Ancona. Ma intanto la vita professionale dell’ex sovrintendente è in stand by.