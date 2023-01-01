In Piemonte 2.400 migranti tutelati contro lo sfruttamento

Sono 2.400 stranieri che in Piemonte hanno migliorato la propria condizione lavorativa grazie al progetto, appena concluso, 'Common Ground 2023-2025', nato per contrastare lo sfruttamento lavorativo. I beneficiari provengono da Mali, Gambia, Pakistan, Nigeria, Costa d'Avorio e Bangladesh, per l'80% uomini. La collaborazione tra enti del terzo settore e istituzioni ha garantito informazione, assistenza legale e percorsi di tutela. La Regione Piemonte è capofila dell'iniziativa, finanziata dal Ministero del Lavoro, e coinvolge anche Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria e Veneto "I risultati ottenuti dimostrano che il vero valore aggiunto di Common Ground risiede nella dimensione interregionale: una rete pubblica e multi-agenzia capace di identificare, proteggere e assistere le vittime in tutti i settori lavorativi, secondo le linee guida nazionali - ha spiegato l'assessore alla Sicurezza e polizia locale, Immigrazione della Regione Piemonte, Enrico Bussalino -Il lavoro svolto dimostra che solo attraverso la cooperazione e la responsabilità condivisa possiamo dare risposte concrete alle persone più vulnerabili e rafforzare una cultura del lavoro sicuro, legale e rispettoso della dignità umana ". Il bilancio è stato presentato a Torino alla presenza di operatori del progetto, Università di Torino, Ires Piemonte, Regioni partner e dirigenti del Ministero del Lavoro e del Dipartimento Pari Opportunità. "Crediamo che il supporto operativo agli enti sia un compito istituzionale che Ires dovrà ulteriormente potenziare in futuro: le strategie che metteremo in atto andranno esattamente in questa direzione, perché l'istituto sia sempre di più punto di riferimento per le Pa del Piemonte.- afferma Alessandro Ciro Sciretti, presidente Ires Piemonte - La collaborazione tra enti promossa da Common Ground rappresenta il modo migliore per dare un senso concreto alle istituzioni al servizio della cittadinanza. Questo tipo di cooperazione è un segnale importante, soprattutto nei confronti dei cittadini, perché rafforza il valore della legalità e della tutela delle persone, potenziando la credibilità delle istituzioni stesse".