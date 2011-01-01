A Torino giovani a scuola di democrazia e politica

Promuovere la partecipazione civica dei giovani, avvicinarli al mondo della politica, con un approccio e un linguaggio a loro misura, promuovendo il valore della democrazia. Con questi obiettivi partono i nuovi laboratori di educazione civica e di formazione alla politica e alla democrazia delle Piccole Officine Politiche, iniziativa della Pastorale Sociale e del Lavoro dell'Arcidiocesi di Torino con il sostegno di Fondazione Crt. Un migliaio gli studenti e studentesse di 6 scuole medie e superiori di Torino e provincia coinvolti. "Vogliamo favorire l'impegno e l'interesse delle giovani generazioni al tema della cittadinanza, della partecipazione perché si è cittadini fin da giovani - sottolinea il direttore dell'area Carità e Azione Sociale dell'Arcidiocesi, Alessandro Svaluto Ferro -. E vogliamo superare narrazioni stereotipate sui giovani. La sfida è favorire una presenza attiva alla vita cittadina, riaffermare il valore della democrazia e lo possiamo fare solo partecipando". Attraverso le attività proposte si vuole dunque, prosegue, "costruire la consapevolezza dell'essere cittadini partecipi, lasciare spazio al pensiero dei giovani sui temi socio politici, educare alla coscienza critica, avvicinare e far conoscere le istituzioni". "La domanda sui giovani è la domanda su tutti noi, su come possiamo tutti costruire la democrazia - aggiunge il segretario del comitato delle Settimane Sociali dei Cattolici in Italia, Sebastiano Nerozzi - e oggi più che mai è necessario parlare di democrazia e partecipazione. Questa esperienza di Torino è dunque una grande opportunità per i giovani ma anche per tutti noi di rieducarci all'alfabeto della democrazia".