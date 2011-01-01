ACCADEMIA

UniTo va al voto con l'incognita Tar. Accolto un secondo ricorso

Il rinnovo del consiglio di amministrazione dell'Università di Torino si tinge di giallo. Sulla consultazione c'è l'ombra dei ricorsi dei candidati esclusi, ma anche di chi ravvisando anomalie potrebbe in un secondo tempo impugnare la legittimità della votazione

Si fa sempre più complessa la partita per il rinnovo del Consiglio di amministrazione dell’Università degli studi di Torino. In extremis, all’ultimo giorno utile per farlo, il Tar del Piemonte accoglie il ricorso di un secondo candidato escluso, l’avvocato Carlo Majorino che si era presentato per essere votato nell’elenco dei cinque esterni. La sua candidatura però era stata valutata “inammissibile”, ma il tribunale amministrativo, in via provvisoria e d'urgenza, lo ha riammesso alla partecipazione al voto accogliendo il suo ricorso.

Non si tratta di un volto nuovo avendo già ricoperto lo stesso ruolo in precedenza. “Nessuno vuole mettere i bastoni tra le ruote”, spiega Majorino, “mi sono sempre occupato di sviluppo di terza missione dell’ateneo e quel valore aggiunto potevo portarlo dentro. Non è un arrampicarsi per entrare nel cda”.

Il pasticcio continua

Unito dunque domani andrà al voto, ma con l’incognita del Tar sul groppone. A sei giorni dalla riammissione del professor Giuseppe Martino Di Giuda nell’elenco dei candidati votabili come membri interni del board, arriva una seconda riammissione che potrebbe ulteriormente minare la consultazione.

I dipendenti di Unito infatti sono chiamati a votare due elenchi composti da dieci nomi per i candidati interni e cinque per quelli esterni. Con questi due ricorsi entrambi gli elenchi avranno un candidato in più, un dettaglio che potrebbe portare più di qualcuno a mettere in discussione la regolarità dell’elezione.

Lo Statuto dell’Università prevede dieci candidati interni e non undici, come prevede cinque candidati esterni e non sei. Una consultazione su una lista “fuori misura” potrebbe aprire la strada a nuovi ricorsi.

Intanto si vota

La consultazione però al tardo pomeriggio di oggi, martedì 23 settembre, è stata confermata anche se al momento in cui scriviamo non è ancora arrivato il link per la votazione online. L’Università ha dunque deciso di andare avanti e di attendere la camera di consiglio del Tar fissata per il 22 ottobre che dovrà pronunciarsi collegialmente sull’istanza cautelare relativa al ricorso di Di Giuda. Che potrebbe sparigliare nuovamente tutto.