PALAZZO LASCARIS

Vesta di cartone per l'assessore Marrone ora minaccia querele

Presente solo in cartonato nella giornata di interrogazioni sul criticatissimo click day del bonus, il titolare al Welfare ha risposto a Ravinale (Avs) di essere pronto alle vie legali. "La procedura è corretta". Ira delle opposizioni: "Gestione approssimativa"

Scontro a colpi di cartelli in Consiglio Regionale sul bonus Vesta, con il click day voluto dall’assessore al Welfare finito nel mirino delle opposizioni. Dopo che le domande per accedere al bonus sono state esaurite in poco più di venti minuti a partire dalla mezzanotte di sabato scorso, i consiglieri di minoranza hanno criticato questa modalità di accesso presentando una serie di interrogazioni all’assessore, ma Marrone non si è presentato in aula: c’era invece un suo cartonato, portato dai gruppi dell’opposizione. Lui intanto minaccia querele.

Assessore di cartone

Alle numerose interrogazioni presentate dall’opposizione, che denunciavano l’iniquità del click day – accusato di favorire chi possiede una connessione veloce e più dimestichezza con i mezzi informatici – ha risposto quindi l’assessore ai Rapporti con il Consiglio Gian Luca Vignale, ma l’assenza di Marrone non è affatto passata inosservata: “La sua volontà di sottrarsi al confronto sul caos della lotteria, che proprio lo stesso assessore di Fratelli d’Italia ha voluto, nasconde l’approssimazione nella gestione degli aiuti a tantissime famiglie che avrebbero bisogno davvero di un sostegno strutturale da parte della Regione”, si legge nel comunicato congiunto diffuso al termine della seduta da Pd, M5s e Avs, che hanno voluto simboleggiare l’assenza di Marrone portando in aula un suo cartonato, accompagnato dalla scritta “Ho preso in giro 50 mila famiglie piemontesi”. Al contempo sempre dai banchi dell’opposizione si sono alzati i cartelli che recitano “I sostegni alle famiglie non sono una lotteria”.

Risposta e controrisposta

I consiglieri di maggioranza non si sono fatti cogliere impreparati dall’iniziativa, e hanno voluto mostrare il loro sostegno all’iniziativa dell’assessore portando anche loro dei cartelli, raffiguranti il tricolore della bandiera italiana e una cifra: 90%, corrispondente alla percentuale di richiedenti del bonus di nazionalità italiana, rivendicato come un successo dalla giunta guidata da Alberto Cirio. Pronta la risposta della capogruppo dei 5s Sarah Disabato: “Il 90% è la percentuale degli esclusi a causa del click day”, ha gridato avvicinandosi ai banchi della maggioranza, facendo riferimento alle 40 mila famiglie (su 50 mila richiedenti) che non sono riuscite ad accedervi.

Aria di querele

Pur assente in aula, l’assessore Marrone si è comunque fatto sentire attraverso una risposta scritta alla capogruppo di Avs Alice Ravinale, che in un’interrogazione aveva sollevato il dubbio che alcuni utenti fossero stati avvantaggiati dall’orario anticipato sui loro dispositivi, prima che si scoprisse che questo creava un bug che anzichè favorirli li penalizzava. “L’Assessorato avvierà azioni legali a tutela della correttezza della procedura”, la risposta del responsabile del Welfare. E mentre Marrone ventila l'ipotesi di querela per la consigliera di opposizione, quella che doveva essere una misura a vantaggio delle famiglie più bisognose si è trasformato presto in un terreno di scontro politico, e anche giudiziario.