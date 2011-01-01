POLITICA & SANITÀ

Intramoenia, fatta la legge trovato l'inganno? Valle (Pd): "Quali sono le intenzioni di Cirio?"

La proposta di Icardi passa in aula, ma l'esponente dem vuole vederci chiaro dopo le parole del direttore sanitario della Città della Salute Angelone, che pare lasciare ai medici la scelta su dove svolgere l'attività: "L'eccezione è diventata la regola"

Nel giorno dell’approvazione in Consiglio Regionale del nuovo regolamento sull’intramoenia proposto dal presidente della Commissione Sanità, il leghista Luigi Icardi, a tenere banco sono le parole del direttore sanitario della Città della Salute Lorenzo Angelone. Il manager, parlando di “scelta volontaria dei medici” in merito alla decisione di svolgere l’attività all’interno o all’esterno delle mura ospedaliere, andrebbe proprio contro il regolamento approvato oggi e contro la legge nazionale, che dispone un trattamento diverso in caso di intramoenia e di extramoenia. La cosiddetta “intramoenia allargata”, prevista come caso eccezionale, è diventata la regola in molti ospedali piemontesi, in particolare proprio alla Città della Salute: in molti hanno letto le dichiarazioni di Angelone come un messaggio di rassicurazione da parte dei nuovi dirigenti del complesso ospedaliero, dopo la linea dura dell’ex commissario Thomas Schael, che aveva messo nel mirino questo tipo di attività prima di essere sfiduciato dall’assessore alla Sanità Federico Riboldi.

Segnale ambiguo

Il regolamento Icardi è stato approvato senza i voti dell’opposizione, che seppur presente in aula non ha partecipato al voto. Il consigliere del Partito democratico Daniele Valle, pur mostrando apprezzamento per il provvedimento, ha infatti sottolineato come le dichiarazioni di Angelone vadano in controtendenza rispetto al regolamento stesso. “Se consideriamo quanto sia inusuale che un provvedimento tecnico di questa portata nasca su iniziativa consiliare e poi consideriamo le parole del direttore sanitario, non possono non sorgere dei dubbi sulle reali intenzioni della Giunta regionale”.

Status quo

Valle quindi solleva nuovamente un interrogativo sulla vera causa di allontanamento di Schael, ufficialmente rimosso per via della sua condotta antisindacale: “La possibilità di svolgere l’attività intramoenia fuori dalle mura dell’ospedale, riconosciuta per legge, è prevista con carattere eccezionale e residuale, e in ogni caso non risponde ad una scelta del professionista, ma all’impossibilità per l’azienda di mettere a disposizione spazi e strumenti adeguati. La Città della Salute è molto lontana da questo standard e l’eccezione è diventata regola: è per questo che è stato allontanato il commissario?” Secondo il consigliere di opposizione quindi la vera intenzione della giunta guidata da Alberto Cirio sarebbe quella di mantenere quello status quo che Schael con i suoi provvedimenti stava andando a intaccare.

Tentazione bavaglio

Le parole di Angelone hanno fatto balzare sulla sedia gli uffici tecnici della Regione, ben consapevoli che sarebbero state foriere di polemiche. Così dalle parti del Grattacielo inizia a prendere l’idea di limitare gli interventi a mezzo stampa dei dirigenti ospedalieri, proprio come era stato fatto con Schael, prima che venisse sostituito da Livio Tranchida. Al momento l’assessore Riboldi non ha preso posizione sul tema, ma Valle lo invita a farlo, dicendosi disposto a dialogare sul tema in ogni sede disponibile: “Quali sono dunque le reali intenzioni della Giunta regionale sull’intramoenia? Ne parleremmo volentieri con l’assessore, in commissione, in consiglio o davanti a un croissant”.