POLITICA & SANITÀ

Pnrr Sanità a passo di lumaca. Case di comunità: solo il 3%. Piemonte al palo, maglia nera al Nord

Dati allarmanti a meno di un anno dalla scadenza fissata dall'Ue. Appena il 38% delle strutture è attivo sulla carta, ma mancano medici e infermieri. Sul territorio piemontese un solo ospedale di comunità sui 30 previsti - RAPPORTO AGENAS

Manca meno di un anno alla scadenza fissata dall’Unione Europea per l’entrata in funzione delle strutture sanitarie finanziate con i fondi del Pnrr e le Case di Comunità, fulcro dell’intervento, completamente in grado di operare appieno con tutti i servizi sono appena 46 su 1.723, ossia meno del 3 per cento. Di queste in Piemonte se ne conta soltanto una, contro le 12 della Lombardia, 8 in Emilia-Romagna, 7 in Toscana, 3 nel Veneto e addirittura 2 nella più piccola Liguria e altrettante in Molise.

Uno scenario allarmante, davanti allo scorrere del tempo verso la data che per ora resta immutata e con la quale si dovranno fare i conti con l’ipotesi di vedere decurtati i finanziamenti, che non viene mitigato affatto da altri numeri. Secondo l’ultimo rapporto di Agenas, aggiornato al primo semestre di quest’anno, arriva a malapena al 38% la quantità di queste strutture territoriali con almeno un servizio presente al loro interno, ma in gran parte dei casi ancora lontane dall’essere completate per quanto riguarda l’organico e la copertura oraria che a regime dovrebbe essere di 24 ore su 24 sette giorni su sette nelle Case di Comunità classificate come Hub e di 12 ore al giorni per sei giorni la settimana per quelle di rango minore denominate Spoke.

Anche in questo caso ad aprire la classifica è la Lombardia con 142 strutture su 204 programmate, seguita dall’Emilia-Romagna (140 su 187), quindi il Veneto con ben 63 su 99, mentre il Piemonte è fermo a un terzo con 31 su 96 totali. E sul territorio piemontese sono soltanto 5 quelle per cui è dichiarata la presenza di tutti i servizi obbligatori, eccetto la presenza di medici e infermieri. Che poi è come avere un’automobile nuova senza nessuno che possa guidarla.

Ospedali, maglia nera al Nord

E se non ci sono problemi per le Centrali Operative Territoriali dove a fronte di 651 previste su tutto il territorio nazionale sono 638 quelle pronte, con il Piemonte al 100% sulle sue 43, si torna nella criticità per quanto riguarda gli Ospedali di Comunità. A regime dovranno essere 592, ma solo 153 ad oggi sono dichiarati attivi. E la maglia nera al Nord, se si eccettua la Valle d’Aosta che sue 2 previsti non ne ha pronto neppure uno, spetta proprio al Piemonte che dei 30 ospedali previsti ne può dichiarare attivo soltanto uno.

Leggi qui il Rapporto Agenas

Ritardi anche molto pesanti sulla tabella di marcia e il già citato rischio di pagarli a caro prezzo nel caso in cui le già ventilate richieste di spingere in avanti la scadenza di giugno del prossimo anno qualora avanzate all’Unione Europea non dovessero trovare risposta positiva da Bruxelles. Ma non è questa la sola probabile conseguenza negativa. Non meno grave si prospetta la ricaduta, laddove come in Piemonte i numeri sono ancora troppo bassi, sullo stesso sistema sanitario regionale e, soprattutto, sui cittadini. Non sfugge che sempre più spesso alle Case e agli Ospedali di Comunità vengano ricondotte attese soluzioni di problemi in essere e miglioramenti dei servizi da tempo reclamati, specie per quanto riguarda la medicina territoriale a partire dai medici di famiglia. Una programmazione, come quella contenuta nel testo del nuovo piano sanitario del Piemonte in attesa dell’iter che dovrà condurlo nei prossimi mesi alla sua approvazione, che dipendendo molto dalle strutture del Pnrr rischia appunto di essere trascinata in ritardi e difficoltà.

Altra questione che emerge con forza proprio dal dato infinitesimale delle strutture del tutto in grado di fornire i servizi attesi riguarda il personale. Mancano medici e infermieri negli ospedali e sul territorio, ormai da tempo, figurarsi per le nuove strutture. Lo spettro di costruire delle scatole vuote si avvicina sempre più alla realtà.