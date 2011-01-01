Maltempo: Fornaro (Pd-Idp), governo intervenga per Alessandrino

Il deputato alessandrino Federico Fornaro (Pd-Idp) ha chiesto "un pronto intervento del Governo, in sintonia con le Regioni Piemonte e Liguria, dopo la forte ondata di maltempo che ha colpito la provincia nei giorni scorsi, in particolare la Val Bormida". "Un pronto intervento - dice - affinché a questi territori sia al più presto riconosciuto lo stato di emergenza. Ovviamente, c'è la questione più ampia dell'assetto idrogeologico". Per l'esponente dem occorre affrontare la questione ineludibile dei cambiamenti climatici. "Stanno portando a precipitazioni assolutamente anomale e straordinarie e il normale reticolo idrografico non è più in grado di reggerle". Servono a suo parere interventi straordinari e investimenti, "che non possono essere lasciati in capo solo ai comuni. Così come occorre intervenire anche a sostegno dei privati".