Alla Fondazione Piemontese Ricerca sul Cancro il Top 5X1000

La Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro si è aggiudicata il Premio Top 5X1000 - Raccolta Totale, nell'ambito dei 'Best Italian Hospitals Awards 2025', iniziativa di Class Editori che racconta e premia le performance delle strutture ospedaliere evidenziando il ruolo strategico dei centri di eccellenza del sistema Paese. Il riconoscimento premia l'eccellenza nella raccolta fondi tramite lo strumento del 5X1000, e pone la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro in testa tra gli enti non profit nazionali per importanza del contributo ricevuto, legato a un Ospedale. "Questo risultato è il frutto del sostegno costante dei donatori, della fiducia della comunità e del lavoro quotidiano dei ricercatori e medici dell'Istituto di Candiolo - Irccs - sottolinea Gianmarco Sala, direttore generale della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, che ha ritirato il premio -. Il 5x1000 è infatti una risorsa fondamentale per i circa 300 ricercatori, italiani e internazionali, impegnati nei 40 laboratori dell'Istituto di Candiolo - Irccs sulle principali patologie tumorali. La Fondazione rinnova il proprio ringraziamento a chi crede nella nostra missione e conferma l'impegno a tradurre ogni risorsa raccolta contro il cancro in ricerca, cura e speranza per il futuro".