Grandinata nel Vercellese, danni al riso quasi in raccolta

La violenta grandinata che si è abbattuta questa mattina su molti comuni del Vercellese ha causato danni al riso, prossimo alla raccolta. Lo segnala la Coldiretti Vercelli Biella dopo la tempesta che ha interessato Tronzano, San Germano, fino a Carisio, Formigliana, Villarboit e Balocco. "Questa potente precipitazione si verifica in un periodo molto delicato per il mondo agricolo - commentano dall'associazione -. I danni purtroppo sono ingenti e in alcune zone la perdita sul riso arriva al 50%. Le stime sono ancora al vaglio dei tecnici e ci vorranno alcuni giorni per quantificare il reale danno, ma sicuramente si tratta di un colpo molto duro per le aziende agricole del territorio". Problemi anche in Valsesia, dove i bovini sono bloccati negli alpeggi a causa di forti nevicate. A causa delle grandinate, a Santhià l'amministrazione comunale ha dovuto chiudere il cimitero.