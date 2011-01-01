Cirio: “Affondare Europa Regioni mette a rischio la stessa Ue”

"È paradossale che la Commissione Europea voglia toccare proprio ciò che funziona, ovvero le politiche di coesione: la riduzione delle risorse per i fondi di coesione è motivo di forte preoccupazione, ed è un errore pensare che centralizzare significhi semplificare, quando spesso è vero il contrario, non solo in Europa ma anche in Italia". Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte e presidente della Commissione Econ del Comitato Europeo delle Regioni, si dice d'accordo con il governatore della Lombardia, Attilio Fontana. "La Lombardia - ha aggiunto Cirio intervenendo a Bruxelles al convegno 'Lombardia, Europa: vincere la sfida della competitività' - potrebbe dare lezioni a qualche istituzione europea su come si investe in competitività, tecnologia e innovazione. Abbiamo la necessità di far sentire coralmente la nostra voce. Affondare l'Europa delle Regioni significa mettere a rischio la credibilità stessa dell'Unione".