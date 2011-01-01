Ricca-Rodia (Lega): “Luci accese e transenne abusive a Askatasuna”

"Questa mattina davanti all'immobile di corso Regina occupato dai centri sociali sono comparse delle transenne con appeso un foglio con scritto "scarico legna, vietato parcheggio". Un'illegalità nell'illegalità, che ormai dilaga dentro e intorno ad Askatasuna e che ci fa venire il dubbio che Lo Russo abbia scelto dei falegnami come garanti del patto". Così in una nota Fabrizio Ricca, capogruppo della Lega in Piemonte, e Daniela Rodia, consigliera della Circoscrizione 7. "La cosa certa invece - aggiungono Ricca e Rodia - è che ancora una volta, in spregio a qualunque regola e ai livelli minimi di decenza, la maggioranza in Comune continua a tollerare e a incoraggiare, con la garanzia della totale impunità, gli usi e i costumi dei personaggi che occupano senza alcun titolo l'immobile. I torinesi non meritano queste prese in giro e chiediamo al sindaco provvedimenti immediati che includano lo sgombero di Aska".