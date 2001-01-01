Siviero presidente della Fondazione per l'architettura Torino

Alessandra Siviero è stata eletta presidente della Fondazione per l'Architettura di Torino. Con il suo insediamento e quello del consiglio di amministrazione, si apre una nuova fase per la Fondazione. "Vedo la Fondazione - sottolinea Alessandra Siviero - come un luogo di confronto e crescita, capace di unire professionisti, istituzioni e cittadini. Radicata nel territorio e aperta all'innovazione, promuove l'architettura come bene comune, valorizza i giovani e crea nuove opportunità di lavoro. Il mio impegno sarà orientato su alcuni punti chiave, quali rafforzare la collaborazione con le altre fondazioni e costruire reti solide a livello nazionale e internazionale; promuovere l'internazionalizzazione, per connettere Torino con le migliori esperienze europee e mondiali; sostenere la cultura del concorso e diffondere pratiche trasparenti e inclusive; investire nell'alta formazione, offrendo percorsi di crescita per i professionisti e opportunità concrete per i giovani; lavorare in rete con istituzioni, università, imprese e associazioni, in continua sinergia con l'Ordine; creare eventi culturali di ampio respiro, capaci di coinvolgere cittadini e istituzioni e di generare nuove visioni condivise". Architetto e libera professionista dal 2001, Alessandra Siviero, delegata Inarcassa per Torino e Provincia, consigliere di amministrazione della Fondazione Torino Musei e della Siat (Società Ingegneri Architetti Torino). Ha ricoperto incarichi di rilievo come consigliere di indirizzo della Fondazione Crt ed è attiva in contesti internazionali come la Biennale di Architettura di Venezia 2025. Le sue competenze spaziano dalla bioarchitettura alla biofilia, dalla sostenibilità all'uso dell'intelligenza artificiale generativa applicata all'architettura.