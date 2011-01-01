"Pronti a bloccare la città", a Torino per Flotilla

"Come promesso il giorno dello sciopero generale siamo pronti a bloccare la città, la mobilitazione non si ferma finché non cessa l'aggressione". Così Torino per Gaza annunciano il presidio convocato oggi alle 18 in piazza Castello, nel centro di Torino ribattezzata "piazza Palestina", davanti alla prefettura. L'iniziativa arriva dopo gli attacchi della scorsa notte alle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla. "Siamo in stato di agitazione permanente - aggiungono - e risponderemo con nuove azioni finché non sarà garantita la libertà di movimento e la sicurezza della Flotilla". Anche negli atenei torinesi si prepara la mobilitazione: in assemblea studenti e collettivi stanno già ipotizzando occupazioni e altre forme di protesta per i prossimi giorni. La mobilitazione è indetta "a difesa della Global Sumud Flotilla", rete internazionale di sostegno alla causa palestinese.