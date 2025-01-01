ECONOMIA DOMESTICA

"Giù le mani dai fondi di coesione".

Cirio contro la Commissione Ue

Il governatore del Piemonte si scaglia contro la decisione della presidente della Commissione Von der Leyen di destinare i finanziamenti europei ai governi centrali e non più direttamente alle regioni. Il lombardo Fontana e gli imprenditori del Nord sono con lui

“Toccare ciò che funziona è un errore madornale. Centralizzare i fondi di coesione non semplifica, complica. E affondare l’Europa delle Regioni è un colpo alla credibilità dell’Unione”. Il presidente del Piemonte Alberto Cirio, che è anche capo della Commissione Econ del Comitato Europeo delle Regioni, non usa mezzi termini contro la decisione della Commisione Europea di centralizzare i fondi di coesione.

Deriva centralista

Intervenuto al convegno “Lombardia, Europa: vincere la sfida della competitività” organizzato a Bruxelles nella sede del Comitato, il governatore lancia un siluro contro la Commissione Europea, rea di voler strappare alle Regioni la gestione dei fondi di coesione per affidarla ai governi centrali. Un piano voluto dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen e che Cirio bolla come un’assurdità, capace di soffocare i territori virtuosi e di frenare la crescita del Pil nazionale dopo il 2027. In sintonia con il governatore lombardo Attilio Fontana, Cirio difende a spada tratta il sistema attuale, che permette alle Regioni di plasmare i fondi sulle esigenze locali. “La Lombardia potrebbe insegnare a Bruxelles come si investe in innovazione e competitività”, tuona, invocando una rivolta corale contro un progetto che rischia di burocratizzare e standardizzare ciò che invece funziona proprio perché radicato nei territori. “Non possiamo permettere che l’Europa ci scippi il futuro”, avverte, chiamando a raccolta istituzioni e forze economiche per fermare questa “deriva centralista”.

Gli industriali del Nord approvano

Il grido d’allarme di Cirio si somma così alle perplessità degli industriali del Nord Italia, che già da diverse settimane battono i pugni contro la mossa di Bruxelles. Confindustria, con una voce sola, denuncia un piano che “snatura” i fondi di coesione, tradendo la loro missione di sviluppo territoriale. “Stanno sacrificando sull’altare della centralizzazione i territori che trainano il Paese”, ha detto Giuseppe Pasini, presidente di Confindustria Lombardia. “Un’operazione che marginalizza le Regioni e le imprese” l’aveva definita Raffaele Boscaini, numero uno di Confindustria Veneto. Opinione condivisa anche in Piemonte, dove Marco Gay, presidente dell’Unione Industriale di Torino, un paio di mesi fa anticipava le conclusioni di Cirio: “Allontanare le risorse dalle necessità locali è un errore colossale. Il Piemonte ha usato i fondi per innovazione, formazione e agricoltura con risultati concreti. Perché smantellare ciò che funziona?”.