Novara, inizio lavori per una nuova residenza universitaria

Dopo le attività di bonifica dei mesi scorsi, nelle prossime settimane partiranno ufficialmente i lavori per la nuova residenza universitaria di Edisu Piemonte che sorgerà in viale Giulio Cesare 197, negli spazi dell'ex Centro Sociale. L'intervento restituirà alla città un'area di circa 18.000 metri quadrati, da anni in stato di abbandono, riqualificando non solo i fabbricati presenti, ma dando nuova vita anche all'area verde e ai campi sportivi presenti. "Il progetto di riqualificazione della residenza di viale Giulio Cesare, - promosso da Edisu piemonte con il sostegno di Regione Piemonte, Comune e Provincia di Novara e Università del Piemonte Orientale, - è tra i vincitori del quinto bando della Legge 338/2000 con un investimento complessivo di 14,65 milioni di euro. Consentirà nei prossimi anni di aumentare la nostra offerta di posti letto per studenti ora già rappresentata dai 135 delle residenze Castalia e Perrone. Dall'anno accademico 2028-2029 potremo contare sulla realizzazione di 171 posti letto" dichiara il presidente di Edisu Piemonte Roberta Piano. "Finalmente iniziano i lavori di recupero dell'ex centro sociale. Anche questa importante opera di riqualificazione di un'area della città parte, così come avevamo detto che avremmo fatto afferma il sindaco di Novara Alessandro Canelli. "Per la Regione Piemonte il diritto allo studio non significa soltanto garantire un sostegno economico, ma assicurare a tutti i nostri studenti servizi concreti e di qualità: residenze moderne e accoglienti, mense efficienti, spazi adeguati per studiare e un orientamento che sappia accompagnarli nelle scelte fondamentali per il loro futuro" sostiene Elena Chiorino, vicepresidente e assessora all'Istruzione e merito e al diritto allo studio universitario della Regione Piemonte. "L'Università del Piemonte Orientale - ha dichiarato il Rettore Upo Menico Rizzi - guarda con grandissimo interesse lo sviluppo dell'ideazione e della realizzazione del nuovo studentato, che consentirà a Novara di diventare ancora più attrattiva per studenti che provengono dall'estero e da fuori regione".