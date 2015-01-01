GIUSTIZIA

Banca di Asti, Demartini assolto in appello ma incombe un'altra tegola

La Corte d’Appello di Torino scagiona l'ad, ma una denuncia per usura presentata da un imprenditore tengono l'istituto astigiano e il suo vertice sotto i riflettori. "Non ho mai dubitato che la giustizia avrebbe fatto luce su quanto accaduto"

Con la formula “il fatto non sussiste”, Carlo Demartini, direttore generale e amministratore delegato di Banca di Asti, esce dal processo d’appello che lo vedeva imputato per false comunicazioni sociali nei bilanci 2015 e 2016. Una sentenza, quella pronunciata mercoledì 24 settembre 2025 dai giudici della Corte d’Appello di Torino, che ribalta completamente il verdetto di primo grado, quando nel giugno 2023 Demartini era stato condannato a 2 anni e 8 mesi. Una sentenza che mette fine a una vicenda giudiziaria durata anni, ma che potrebbe non essere l’ultimo capitolo della sua storia con la giustizia. Voci di corridoio, infatti, sussurrano di una nuova denuncia per usura che potrebbe presto scuotere i vertici della banca astigiana.

Sentenza ribaltata

Il processo d’appello si è chiuso con un’assoluzione netta, che cancella ogni accusa mossa contro Demartini. Al centro della vicenda c’era l’ipotesi che nei bilanci 2015 e 2016 fossero stati indicati come esigibili crediti per 35 milioni di euro verso soggetti – persone fisiche e giuridiche – che, secondo la procura, non avrebbero avuto la capacità di restituirli. Un’accusa grave, che aveva portato alla condanna in primo grado, ma che i giudici d’appello hanno smontato, non ravvisando alcun reato. Già in precedenza, il gup Belli aveva assolto Banca di Asti come persona giuridica e l’ex presidente Aldo Pia, evidenziando l’insussistenza dei fatti contestati. Il team legale di Demartini, composto dagli avvocati Maurizio Riverditi e Guido Carlo Alleva, ha giocato un ruolo decisivo. La difesa ha prodotto una mole imponente di documenti per dimostrare che l’ad non è mai intervenuto direttamente nella valutazione delle singole posizioni creditizie a sofferenza. Le sue interlocuzioni con i dirigenti e le strutture della banca, hanno sostenuto i legali, erano mirate esclusivamente a garantire un’efficiente gestione delle esposizioni, nell’interesse dell’istituto e, indirettamente, dei suoi azionisti. I periti chiamati in causa hanno poi chiarito che la qualificazione delle rettifiche di bilancio è un esercizio in parte soggettivo, soggetto a rigidi controlli interni e che, in ogni caso, le posizioni in discussione erano marginali rispetto al bilancio complessivo della banca.

Banca di Asti, in una nota ufficiale, ha espresso soddisfazione per l’esito del processo, sottolineando come la sentenza confermi la correttezza dell’operato di Demartini. “Pur in attesa delle motivazioni, l’esito favorevole dimostra che le questioni tecniche relative alla gestione delle poste contabili erano state affrontate nel rispetto delle normative”, si legge nel comunicato. Un sospiro di sollievo per l’istituto, che già in precedenza era stato scagionato da ogni responsabilità amministrativa e penale.

“Sempre fiducia nella giustizia”

“Sono felice per l’esito di questa vicenda”, ha dichiarato Carlo Demartini, visibilmente sollevato. “Non ho mai dubitato che la giustizia, in cui ho sempre avuto piena fiducia, avrebbe fatto luce su quanto accaduto. Ho sempre lavorato con un unico obiettivo: servire la Banca e, attraverso essa, i territori in cui opera”. Parole che sottolineano la serenità dell’ad, ma che non placano le voci su nuove nubi all’orizzonte.

Nuova tempesta in arrivo?

Nonostante l’assoluzione, il nome di Demartini potrebbe presto tornare sotto i riflettori. Secondo notizie rivelate dallo Spiffero, una denuncia per usura è stata depositata nei confronti di Banca di Asti, con possibili implicazioni per i suoi vertici. I dettagli sono ancora fumosi, ma si parla di accuse piuttosto circostanziate. Un’ombra che, se confermata, potrebbe riaprire un nuovo capitolo giudiziario per l’istituto e per il suo amministratore delegato. Per ora, né Demartini né Banca di Asti hanno commentato queste voci. Ma il vento, si sa, porta sempre con sé qualche spiffero di troppo. E in una città dove le banche sono da sempre al centro di intrighi e polemiche, il prossimo temporale potrebbe non tardare ad arrivare.