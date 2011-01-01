Dal 7 novembre le consegne di Mole Urbana ai concessionari

Partiranno il 7 novembre le prime consegne di Mole Urbana ai concessionari. Lo stesso giorno è in programma il taglio del nastro ufficiale della fabbrica di Orbassano, alle porte di Torino, dove i veicoli elettrici per la città vengono prodotti. Lo stabilimento è il cuore dell'assemblaggio, ma una parte fondamentale del progetto del designer Umberto Palermo si realizza nelle Marche, in particolare a Fabriano, dove viene prodotto oltre il 70% dei componenti: dai telai ai sedili, dalle parti in termoplastica alle fusioni di alluminio. Nel sito di Orbassano, ex Blutec, sono iniziate in questi giorni le assunzioni: venti immediate con l'obiettivo di arrivare a cento. Dietro al progetto di Umberto Palermo ci sono investimenti privati e pubblici: Cdp Venture Capital, imprenditori italiani e realtà industriali che hanno scelto di puntare su Mole Urbana. Il progetto è di assemblare a regime 1.500 veicoli all'anno. I modelli sono dodici, tra auto elettriche e furgoncini per consegne.