Vicepresidente Regione Piemonte, minacce Meloni atto vile

"Le minacce di morte rivolte al Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sono un atto vile e intollerabile, che offende non solo la sua persona ma anche l'istituzione e l'intera comunità nazionale". La vicepresidente della Regione Piemonte, ed esponente di Fratelli d'Italia, Elena Chiorino, commenta così le minacce rivolte alla Premier dai manifestanti Pro Pal che ieri sera hanno occupato la stazione di Torino Porta Susa. "Si tratta di un gesto gravissimo, che va condannato senza ambiguità dalla politica tutta - sottolinea Chiorino -: chi invoca la violenza e la morte contro un rappresentante democraticamente eletto non può allo stesso tempo sfilare per la pace. Perché non è degno di sentirsi rappresentante di quel valore. A loro, un messaggio chiaro: non ci sarà spazio per la paura né per il ricatto. Le istituzioni non si lasciano intimidire, lo Stato non arretra, la violenza non avrà mai l'ultima parola". "Esprimiamo piena solidarietà a Giorgia Meloni. Invocare la morte di un avversario politico non è dissenso: è barbarie. Ed è un'offesa a milioni di cittadini che credono nella libertà e nella forza della democrazia. Chi pensa di affermare un'idea attraverso l'odio l'ha già condannata alla sconfitta", conclude Chiorino.