Elkann, Exor è capace di garantire stabilità

"La chiave di una strategia a lungo termine è quella di essere in grado di garantire stabilità in momenti di forte instabilità". Lo sottolinea John Elkann, presidente di Exor, in un'intervista a L'Express. "Nel 2009, al culmine della crisi finanziaria - ricorda Elkann - Fiat ha acquisito una partecipazione in Chrysler, aprendo nuovi orizzonti per entrambi i produttori. Nel 2020, Exor, la società di investimento della nostra famiglia, ha incrementato la sua partecipazione in Via, una start-up statunitense di ride-sharing, per sostenerla in un momento in cui la pandemia stava paralizzando il mondo dei trasporti in tutto il mondo, rifiutandosi di abbandonarla in un momento di difficoltà. Abbiamo lavorato a stretto contatto con i vertici dell'azienda. Due settimane fa è stata quotata a New York ed è stato un vero successo. Nel corso dei decenni abbiamo dimostrato la nostra capacità di reagire con rapidità di fronte alle sfide". Sulla 'sovraperformance' del titolo della holding, che oggi supera gli 80 euro, Elkann spiega che "i risultati riflettono innanzitutto la performance delle società con cui Exor ha stretto partnership. Secondo studi empirici, le società a controllo familiare tendono effettivamente ad ottenere performance migliori rispetto al mercato. L'allineamento degli interessi tra l'azionista e la società, l'attenzione alla buona governance, il rafforzamento dei management team: tutti questi aspetti ci consentono di compiere, con passione e determinazione, più scelte giuste che sbagliate nei diversi mercati in cui operiamo".