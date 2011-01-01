Sui social post matrice jihadista, espulso e rimpatriato

Espulso e rimpatriato un presunto terrorista. Si tratta di un cittadino del Bangladesh di 22 anni sul quale la Digos di Torino ha condotto un’articolata indagine. L’uomo era attivo negli ambienti virtuali di matrice jihadista e ostentava sui social una vera e propria fascinazione per il terrorismo confessionale, celebrando Al Qaeda e lo Stato Islamico. Inoltre portava avanti propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, istigando a commettere atti di violenza.

Ai danni dell’uomo è stata condotta una perquisizione domiciliare e informatica e sono emerse condotte di apologia e istigazione del terrorismo. Inoltre avrebbe alimentato la propaganda e l’istigazione a delinquere per motivi discriminatori contro il popolo ebraico. Infine è stato trovato in possesso di manuali per la fabbricazione artigianale di esplosivi e sulle tecniche e le tattiche di guerriglia.