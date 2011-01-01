Occupazione binari a Torino, in corso identificazione autori

La Digos della Questura di Torino è al lavoro per identificare gli attivisti Pro Palestina che ieri hanno occupato per circa due ore i binari della stazione di Porta Susa. Gli investigatori hanno acquisito immagini e filmati di videosorveglianza: i reati ipotizzati sono blocco di strada ferrata e interruzione di pubblico servizio. L'occupazione è avvenuta a margine della manifestazione in solidarietà alla Global Sumud Flotilla, che aveva radunato circa tremila persone. Nella stazione sono entrati circa settecento attivisti, in gran parte vicini ai centri sociali, ai collettivi universitari, all'area antagonista e anarchica. Durante il blitz sono comparse scritte sulle banchine con minacce rivolte alla premier Giorgia Meloni.