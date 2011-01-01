Pd Piemonte: "Condanna senza ambiguità violenza"

"Le minacce e ogni forma di violenza politica vanno condannate senza ambiguità, come ha già fatto la nostra segretaria nazionale Elly Schlein e come il Pd fa ogni volta anche in Piemonte. Non abbiamo mai avuto esitazioni: chi invoca odio o morte non solo sbaglia, ma offende la democrazia". Lo affermano Domenico Rossi, segretario del Pd Piemonte e consigliere regionale, e Gianna Pentenero, capogruppo Pd in Consiglio regionale, dopo le scritte comparse su un pilastro della stazione Porta Susa, contro Giorgia Meloni. "Così come è anche vero - proseguono - che le azioni di piccoli gruppi non possono cancellare il grande messaggio di pace e giustizia che venerdì si è levato dalle piazze di tutta Italia. Sia chiaro, però, che non c'è violenza di serie A e di serie B. La destra non può ricordarsene solo quando ci sono episodi che colpiscono i propri rappresentanti". Rossi e Pentenero ricordano che "non abbiamo sentito parole di condanna quando è stata brutalmente assassinata Melissa Holtman, deputata democratica del Minnesota, insieme al marito, e stiamo ancora aspettando che Meloni riconosca la matrice di estrema destra nell'assalto alla sede della Cgil di Roma. Così come non dimentichiamo il linciaggio mediatico contro gli intellettuali italiani non allineati". "La tragica uccisione di Charlie Kirk - aggiungono - continua a essere strumentalizzata per alimentare vittimismo, una generalizzazione indegna verso 'la sinistra' e un vero e proprio rovesciamento della realtà. Non è la sinistra ad aver pronunciato le parole 'Io odio gli avversari', ma il leader della destra mondiale: Trump. Non è la sinistra che sta uccidendo migliaia di innocenti palestinesi o che dà copertura alle azioni illegali e violente dei coloni in Cisgiordania, ma un governo di estrema destra". "Se davvero Fratelli d'Italia e le destre vogliono prendere le distanze dalla violenza - concludono - smettano di costruire consenso alimentando rancore, odio e paura verso il diverso e gli avversari. La politica ha il dovere di essere coerente: non si può invocare pace e unità solo quando conviene".