Pd, contro liste d'attesa si facciano funzionare strutture Pnrr

"Se manchiamo l'appuntamento del Pnrr, non recupereremo mai sulle liste d'attesa": lo affermano il segretario Pd del Piemonte Domenico Rossi e il vicepresidente della Commissione Sanità del Consiglio regionale, Daniele Valle, spiegando che per abbattere le attese vanno messe in condizione di funzionare le strutture sanitarie territoriali previste dal Pnrr. "I ritardi del Piemonte sulla realizzazione di case e ospedali di comunità - sottolineano i due esponenti Dem - sono preoccupanti. I dati Agenas posizionano la Regione in fondo alle classifiche del Nord e la bozza di piano sociosanitario non dà risposte né sul modello con cui organizzare i servizi che saranno dentro le nuove strutture né sul reclutamento del personale necessario. "Dall'ultima ricognizione che abbiamo fatto sulle attese - rimarcano - emerge con chiarezza un sistema che non funziona: l'accesso alle cure in Piemonte continua a essere una lotteria, con tempi inaccettabili che rischiano di trasformare un diritto universale in un privilegio di chi può permettersi il privato. Il sistema delle liste d'attesa è fuori controllo e non c'è una visione di come affrontarlo". "Se non mettiamo le strutture del Pnrr in condizione di funzionare, se non costruiamo un territorio forte - osservano - non alleggeriremo mai la pressione sul sistema ospedaliero. Nelle prossime settimane faremo dei sopralluoghi nei cantieri ancora aperti di case e ospedali di comunità, per verificare dal vivo cause ed entità dei ritardi e sollecitare la Regione a non sprecare questa opportunità".