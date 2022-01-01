URNE VIRTUALI

Meloni inarrestabile: FdI al 30%. Pd accorcia un po', crolla il M5s

A tre anni dal voto per le politiche, la supermedia Youtrend-Agi conferma la lunga luna di miele tra la premier e il Paese. Conte scende di oltre due punti, exploit di Avs. Lega e Forza Italia inchiodati all'8%

A tre anni esatti dalle elezioni che hanno incoronato Giorgia Meloni alla guida del Paese, il suo partito, Fratelli d’Italia, continua a sorridere e crescere nelle intenzioni di voto degli italiani. Bene il Partito democratico della “testardamente unitaria” e Avs della coppia Fratoianni-Bonelli. Male il Movimento 5 stelle che in tre anni ha perso gradimento. Questa l’istantanea che è stata scattata grazie ai dati che emergono dall’ultima Supermedia dei sondaggi di Youtrend per Agi.

Fratelli d'Italia cresce ancora

Era il 25 settembre del 2022 quando gli italiani furono chiamati alle urne per scegliere chi avrebbe dovuto governare in Italia per i cinque anni successivi. Un triennio dopo evidentemente rifarebbero le stesse scelte, anzi le farebbero con maggiore convinzione. La Supermedia dei sondaggi di Youtrend per Agi mostra una fotografia chiara delle intenzioni di voto.

Fratelli d’Italia si attesta al 30% tondo, segnando una crescita di quattro punti percentuali rispetto al 2022 quando era al 26%. Bene anche gli alleati di governo: Forza Italia rimane all’8,6% e rispetto a tre anni fa cresce di uno 0,5% mentre la Lega è stabile all’8,7% (nel 2022 era 8,8%), ma ha uno 0,2% in più rispetto alla settimana scorsa; Noi moderati 1,1%.

Il Pd tiene, Avs galoppa

Se il centrodestra sorride, il centrosinistra può fare altrettanto. Il Pd rispetto a tre anni fa è aumentato nelle intenzioni di voto di 2,8 punti percentuali passando dal 19% al 21,8%. Esponenziale la crescita di Alleanza verdi sinistra che passa dal 3,6% al 6,3%. Il partito di Bonelli e Fratoianni però ha perso gradimento rispetto a sei giorni fa quando era al 6,7%.

Chi non può sorridere è Giuseppe Conte. Il suo Movimento 5 stelle in tre anni ha perso quasi due punti e mezzo di gradimento. Nel 2022 si attestava infatti al 15,4%, mentre oggi è al 13%. Stabile rispetto a una settimana fa quando aveva perso uno 0,4%.

Azione e Italia viva rimangono fuori dalla partita perché nel 2022 fecero lista unica che all’epoca ottenne il 7,8%. La somma dei due partiti oggi non raggiunge quel dato: Azione si attesta intorno il 3,3% mentre i renziani stanno al 2,3%. Infine +Europa che in tre anni ha perso un punto percentuale passando dal 2,8% del 2022 all’1,8% di oggi.

Nota metodologica: la Supermedia Youtrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dall'11 al 24 settembre, è stata effettuata il giorno 25 settembre sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti Demos (data di pubblicazione: 11 settembre), Eumetra (18 settembre), Noto (23 settembre), Only Numbers (16 settembre), SWG (15 e 22 settembre) e Tecnè (17, 19 e 24 settembre). La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale