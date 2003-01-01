LA SACRA FAMIGLIA

Il mistero dei quadri di Agnelli: "Esportati illegalmente all'estero"

Tra Villa Frescot, Villar Perosa e la residenza romana dell'Avvocato, tredici tele milionarie spariscono misteriosamente dall'eredità. Copie al loro posto, trasferimenti sospetti: la procura di Roma indaga su un possibile traffico illecito e riciclaggio

Tredici capolavori, firmati da giganti come De Chirico, Monet, Picasso, Balla, Bacon, Balthus, Sargent. Tele milionarie che per decenni hanno adornato le dimore di Gianni Agnelli e che oggi risultano svanite. A occuparsi del caso è la procura di Roma, che ha aperto un’inchiesta per esportazione illecita di opere d’arte e ricettazione. Gli inquirenti, l’aggiunto Giovanni Conzo e il pm Stefano Opilio, sospettano che gli originali siano stati spostati e hanno già ascoltato i dipendenti della famiglia che frequentavano le ville e la residenza romana dell’Avvocato. Qualcuno, sotto giuramento, ha confermato: quei quadri erano autentici e furono trasferiti nel 2018. Ma il nodo resta irrisolto.

Il primo colpo di scena riguarda tre tele celebri: “La scala degli addii” di Giacomo Balla, “Mistero e melanconia di una strada” di Giorgio De Chirico e “Glacons, effet blanc” di Claude Monet. Gli eredi, anziché gli originali, hanno trovato soltanto delle copie, custodite in un caveau al Lingotto di Torino. Copie dal valore nullo, mentre i documenti ufficiali di divisione del patrimonio stimano i dipinti originali rispettivamente due, sette e quattro milioni di euro.

Non è tutto. A mancare all’appello ci sono anche il “Nudo di profilo” di Balthus, i due studi di Francis Bacon dedicati al Papa, “The Cardinal Numbers” di Robert Indiana, un’opera su carta di Georges Mathieu, due lavori di Picasso (“Series of Minitaur 4 engravings signed” e “Torse de femme”) e “A street in Algeris” di John Singer Sargent. Un tesoro artistico disperso tra le pieghe di un’eredità che continua a spaccare la dinastia più celebre d’Italia.

Le opere risultano sparite da Villa Frescot sulla collina torinese, da Villar Perosa in Val Chisone e dall’abitazione romana. Alla morte dell’Avvocato, nel 2003, le proprietà passarono alla moglie Marella Caracciolo, scomparsa nel 2019. A quel punto subentrò la figlia Margherita, che si ritrovò formalmente padrona dei tre immobili, benché già concessi in comodato d’uso al primogenito John Elkann. Fu lei, durante un’ispezione, a denunciare gli “ammanchi di beni di ingentissimo valore” appartenuti al padre, includendo naturalmente le opere d’arte.

La risposta dei figli non si fece attendere: quelle tele, replicarono John, Lapo e Ginevra, non facevano parte dell’asse ereditario perché erano state donate dalla nonna direttamente a loro. Una versione che la madre non ha mai riconosciuto e che costituisce oggi il terreno dello scontro giudiziario.

L’inchiesta romana è infatti un capitolo della guerra legale di Margherita Agnelli contro i tre Elkann, battaglia che da anni si gioca tra tribunali italiani e svizzeri. L’accusa riguarda un possibile trasferimento all’estero delle opere senza la necessaria autorizzazione ministeriale. Per questo i magistrati hanno messo mano a inventari, fotografie di famiglia e archivi storici, cercando riscontri concreti sulla presenza dei quadri nelle residenze italiane.

Intanto, il giallo resta intatto: capolavori appesi per decenni ai muri delle ville di lusso, poi sostituiti da copie e volatilizzati nel nulla. Quando e da chi sia stato compiuto lo scambio resta il mistero che ora i giudici cercano di sciogliere. E dietro quelle cornici vuote si consuma, ancora una volta, la battaglia senza tregua tra madre e figli per il vero tesoro dell’Avvocato.