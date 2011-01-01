A Torino arriva il censimento di popolazione e abitazioni

Tempo di censimento a Torino: dal 6 ottobre al 23 dicembre si svolgerà il censimento della popolazione e delle abitazioni che l'Istituto nazionale di Statistica conduce nell'ambito dei Censimenti permanenti. Il censimento ha lo scopo di raccogliere dati aggiornati su istruzione, occupazione, abitazioni e trasporti e la partecipazione delle famiglie campione è obbligatoria per legge. Sono previste tre tipologie di rilevazione. La prima, dal 29 settembre al 18 novembre, prevede che i cittadini rispondano al questionario a domicilio ai rilevatori autorizzati o andando al Centro Comunale di Rilevazione dopo essere stati contattati dal rilevatore. La seconda tipologia si svolge dal 6 ottobre al 23 dicembre in due fasi: dal 6 ottobre all'11 novembre le persone campionate da Istat rispondono al questionario autonomamente attraverso il link presente nella lettera inviata da Istat oppure telefonando o andando al Ccr; dal 12 novembre al 23 dicembre, sempre chi è campionato può attendere a casa la visita di un rilevatore o recarsi o telefonare al Ccr. Infine la terza tipologia, dal 6 ottobre al 23 dicembre, prevede l'obbligo di risposta e una sanzione amministrativa in caso non lo si rispetti. Dal 6 ottobre all'11 novembre le famiglie campionate potranno rispondere al questionario con le modalità del secondo tipo di rilevazione. Dal 12 novembre al 9 dicembre, invece, pur restando attive queste modalità di risposta, le famiglie campionate possono attendere a domicilio la visita di un rilevatore autorizzato. Infine dal 10 al 23 dicembre saranno attive tutte le modalità di compilazione del questionario tranne quella autonoma via web.