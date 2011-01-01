Sindacati Ue dell'auto a Torino, situazione sempre più grave

E' in corso a Torino il "First Workshop Addressing the social challenges in the automotive industries", incontro sulle sfide sociali dell'industria dell'auto in Europa promosso da Triereme, Ceemet e IndustriAll Europe. Un confronto tra i vari sindacati dell'industria europea dell'auto di Francia, Spagna, Italia, Turchia. "Nell'incontro - spiega Stefano Boschini, coordinatore Fim - si è affrontato il tema della difficile situazione che sta interessando ormai da diversi anni il settore automotive che sta facendo i conti con i ritardi nella transizione green e digitale con un focus particolare sulla situazione dei siti dell'area sud europea. Durante la giornata, sono state esaminate alcune pratiche di buona gestione della transizione ed evidenziata la necessità di un maggiore ruolo delle parti sociali nella dinamica della transizione. E' stato sottolineato come una transizione tecnologica così importante e stravolgente per industria e l'economia, con forti impatti sociali e lavorativi, deve avere una regia politica e risorse che tengano conto delle forti differenze tra i vari territori europei. Per tutta la delegazione Fim, presente all'incontro, la situazione del settore sul piano occupazionale e produttivo si fa sempre più complicata servono risposte immediate e risorse che ridiano prospettiva ai lavori del settore e all'industria dell'auto europea, per questo il ruolo delle parti sociali deve essere centrale".