Abonante su Amag, fondi Regione non coprono adeguamenti

"L'aumento dello stanziamento, presentato come un intervento per la zona alessandrina, non copre nemmeno gli adeguamenti Istat, senza considerare i tagli subiti dal trasporto su gomma negli ultimi anni. Il valore assoluto del finanziamento al TPL è nettamente inferiore a quello del 2012". E' questa la presa di posizione del sindaco di Alessandria Giorgio Abonante, come contro-replica di una querelle con la Regione Piemonte sulla vicenda Amag Mobilità, con 36 lavoratori coinvolti in una procedura di licenziamento collettivo. Riguardo al potenziamento delle linee ferroviarie di cui ha parlato la Regione, il primo cittadino rimarca che "da anni ascoltiamo solo promesse mai mantenute. Ci auguriamo che su Milano, Ovada e sulle direttrici adriatica e tirrenica si vedano finalmente nuovi treni, non semplici attestazioni su Asti di convogli già esistenti". "I nuovi treni, infatti, - aggiunge il primo cittadino - non sono che sostituzioni di materiale rotabile previste dal contratto di servizio tra Regione e Trenitalia, peraltro molto discusso anche in sedi istituzionali per chilometri, livelli di puntualità e sanzioni".