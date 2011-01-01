Incendio nella notte, evacuata palazzina a Torino

Un incendio è divampato la scorsa notte in un appartamento al primo piano in una palazzina di corso Agnelli 156, a Torino. Sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco dai distaccamenti di Grugliasco-Allamano e Torino Lingotto, con supporto di un'autoscala del comando provinciale. Le fiamme sono state spente dopo un lungo intervento. Alcune persone, rimaste intossicate dal fumo, sono state soccorse dal 118 di Azienda Zero e portate in ospedale, ma non sono in gravi condizioni. Le cause del rogo, secondo i primi rilievi, sarebbero accidentali e sono al vaglio dei carabinieri del nucleo radiomobile. L'intera palazzina è stata dichiarata inagibile.