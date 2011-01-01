Extinction Rebellion, protesta silenziosa al Salone dell'auto

Protesta silenziosa degli ambientalisti oggi in piazza Castello, a Torino, all'Inaugurazione del Salone dell'Auto 2025. Le 'Red Rebels' di Extinction Rebellion, figure vestite di rosso che si muovono in silenzio, hanno sfilato tra le auto esposte durante la cerimonia di apertura. Il gruppo ambientalista contesta il modello di mobilità promosso dall'evento e denuncia la presenza di aziende "coinvolte nelle operazioni di Israele a Gaza e in Cisgiordania". "A Torino, città in cui l'inquinamento atmosferico provoca centinaia di vittime ogni anno, si inaugura un evento che celebra un modello in contrasto con la necessità di una transizione verso una società più giusta e sostenibile", afferma Extinction Rebellion. Secondo i dati citati dagli attivisti, l'80% delle emissioni di ossidi di azoto e particolato deriva dal trasporto su strada, mentre "i fondi per il trasporto pubblico vengono tagliati a favore di grandi opere e spese militari". Il movimento ha richiamato anche "la presenza di aziende segnalate dall'Onu per aver tratto profitto dalle operazioni di occupazione di Israele in Palestina". "Il Salone dell'Auto si conferma come la celebrazione di un modello di sviluppo fondato sulla distruzione ambientale, sociale e umana", aggiunge Extinction Rebellion, che definisce la propria azione una "protesta artistica" contro l'inquinamento e le politiche di mobilità ritenute insostenibili.